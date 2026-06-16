La Guardia Civil no da crédito de cómo una empleada de un hotel en Canarias se quedó con 15.000 euros

La seguridad en las principales zonas de alojamiento del archipiélago vuelve a situarse en el foco mediático tras una brillante operación policial en el sur de Gran Canaria. El esclarecimiento de un importante robo sin signos de violencia ha destapado una sofisticada táctica de sustracción digital que eludía las inspecciones habituales de los complejos hoteleros. La investigación, culminada de forma exprés por la Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, se ha saldado con la detención de una mujer con un amplio historial delictivo.
El caso penal comenzó a raíz de la denuncia interpuesta por un turista que pasaba sus vacaciones en el municipio de Mogán. El afectado notificó a las fuerzas de seguridad la desaparición de un lote de joyas de oro de gran valor económico, entre las que se encontraban varios anillos y colgantes de alta gama. El valor de reposición estimado de las piezas sustraídas ascendía a unos 15.000 euros, lo que encendió de inmediato las alarmas de los agentes del área metropolitana y del sur.
La Guardia Civil investiga el misterio de las cerraduras invictas
La primera inspección ocular llevada a cabo por los agentes del cuerpo estatal arrojó un dato desconcertante: la puerta de entrada a la habitación no presentaba ningún tipo de daño físico ni signos de apalancamiento. De igual manera, la caja fuerte del dormitorio, donde el afectado guardaba los objetos de valor, permanecía abierta y sin rastro de manipulación violenta. Esta completa ausencia de fuerza física obligó a la Guardia Civil a variar el enfoque tradicional del caso y centrar sus esfuerzos en la trazabilidad tecnológica del establecimiento.
Los investigadores dirigieron las pesquisas hacia el control de accesos informáticos del edificio. Solicitaron los volcados de memoria y los registros internos de las cerraduras magnéticas del complejo turístico para auditar cada apertura realizada en la franja de tiempo en la que ocurrió el suceso. Fue durante este análisis técnico cuando la Guardia Civil detectó una anomalía grave en los sistemas: la utilización de una denominada “tarjeta fantasma” vinculada a una antigua empleada que ya no formaba parte de la plantilla oficial y que figuraba como perdida desde hacía meses.
Una coincidencia informática delató a la sospechosa en el hotel
El cruce de datos informáticos con los cuadrantes de turnos del personal que sí se encontraba de servicio ese día fue el elemento determinante para desmantelar la operativa delictiva. El sistema electrónico registró que la tarjeta extraviada abrió la puerta de la víctima apenas un minuto antes de que la sospechosa accediera a una habitación contigua utilizando sus credenciales reglamentarias de trabajo en activo. Esta coincidencia en el tiempo permitió a la Guardia Civil situar de forma inequívoca a la investigada en el lugar exacto y a la hora precisa del asalto.
Con las pruebas técnicas sobre la mesa, la Guardia Civil localizó a la trabajadora mientras desempeñaba sus labores ordinarias en una de las zonas comunes del establecimiento. Al percatarse de la presencia policial, la mujer mostró un estado de extremo nerviosismo e intentó camuflar su monedero personal entre los pliegues de su uniforme laboral. Tras realizar un registro de sus pertenencias, los agentes encontraron la llave electrónica desaparecida oculta junto a su documentación personal, fuera de los estuches habituales donde el personal guarda las herramientas operativas.
Reincidencia en complejos turísticos del sur de Gran Canaria
La detención de la trabajadora ha permitido además resolver otros flecos sueltos de la seguridad del establecimiento. Las pesquisas posteriores de la Guardia Civil han logrado vincular directamente a la detenida con otros tres incidentes delictivos de idéntica naturaleza ocurridos en las semanas previas dentro del mismo recinto, donde diversos huéspedes habían denunciado pérdidas de dinero en efectivo y joyas de valor sin que se detectaran accesos forzados.
La celeridad de los agentes impidió que la tarjeta electrónica empleada para los robos pudiera ser destruida, borrada o transferida a terceros, consolidando así la principal prueba de cargo para el proceso penal. La Guardia Civil confirmó que a la arrestada le constan numerosos antecedentes policiales previos por delitos contra el patrimonio, especializados en hurtos y robos con fuerza. La mujer, junto al atestado instruido por la Comandancia, ya ha sido puesta a disposición del Juzgado de Instancia en funciones de Guardia de San Bartolomé de Tirajana.