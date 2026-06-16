sucesos

Tragedia en El Hierro: muere un trabajador tras caer desde un tejado

Fueron los propios vecinos los que alertaron al 112 tras precipitarse el afectado a la vía pública
Tragedia en El Hierro: muere un trabajador tras caer desde un tejado
Tragedia en El Hierro: muere un trabajador tras caer desde un tejado. | Google Maps
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

Un hombre ha fallecido en la mañana de este martes en El Hierro, concretamente en la Villa de Valverde, tras precipitarse a la vía pública desde la techumbre en la que trabajaba junto a otros empleados, han relatado a EFE vecinos de la zona.

Fuentes del 112 Canarias han confirmado el suceso, que se produjo en la Calle El Molino de la capital herreña, a donde se desplazó una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario que no pudo hacer nada por salvar la vida de la víctima.

Noticias relacionadas
  1. Drama en Radazul: una embarcación arrolla a un buceador de 30 añosAccidente laboral en Tenerife: grave tras caer desde un tejado
  2. Los accidentes laborales graves aumentan cerca de un 40 % en CanariasLos accidentes laborales graves aumentan cerca de un 40 % en Canarias
Google CONVIERTE DIARIO DE AVISOS EN UNA FUENTE DE INFORMACIÓN PREFERIDA EN GOOGLE

Fueron los propios vecinos los que alertaron al Centro Coordinador de Emergencias del 112 tras precipitarse el hombre a la vía pública.

De las diligencias se ha hecho cargo la Guardia Civil. 

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas