Tragedia en El Hierro: muere un trabajador tras caer desde un tejado

Un hombre ha fallecido en la mañana de este martes en El Hierro, concretamente en la Villa de Valverde, tras precipitarse a la vía pública desde la techumbre en la que trabajaba junto a otros empleados, han relatado a EFE vecinos de la zona.
Fuentes del 112 Canarias han confirmado el suceso, que se produjo en la Calle El Molino de la capital herreña, a donde se desplazó una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario que no pudo hacer nada por salvar la vida de la víctima.
Fueron los propios vecinos los que alertaron al Centro Coordinador de Emergencias del 112 tras precipitarse el hombre a la vía pública.
De las diligencias se ha hecho cargo la Guardia Civil.
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