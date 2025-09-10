Accidente laboral en Tenerife: grave tras caer desde un tejado

Un nuevo accidente laboral en Tenerife deja a un trabajador en estado grave. Un hombre de 37 años ha sufrido este miércoles una caída desde un tejado en en el municipio de Guía de Isora.
El incidente se produjo en torno a las 09.54 horas en la pista de acceso a El Jaral, cuando la víctima cayó desde el tejado de una vivienda hacia un barranquillo, desde una altura aproximada de seis metros, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó de inmediato una ambulancia de soporte vital básico, una ambulancia sanitarizada y una ambulancia medicalizada.
El personal sanitario valoró al afectado, que presentaba diversos traumatismos de carácter grave, y tras ser estabilizado fue trasladado en la ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
En el operativo también intervinieron Policía Local y Guardia Civil, cuyos agentes instruyeron las diligencias correspondientes.