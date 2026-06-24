Lo secuestran en Tacoronte pero un despiste le permite escapar: la Guardia Civil explica cómo ocurrió todo

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo Territorial de Policía Judicial del Puerto de la Cruz, junto a agentes del área de investigación del Puesto Principal de Tacoronte, han detenido a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, acusados de detención ilegal, robo con fuerza y lesiones.
Los agentes tuvieron conocimiento al recibir la denuncia de un particular que informaba de que había sido agredido con la técnica del ‘mataleón’, con la cual perdió el conocimiento.
Posteriormente, fue introducido en una vivienda donde lo tuvieron varias horas detenido en contra de su voluntad.
Amenazado con una katana y una fuga desesperada por la ventana
Allí le sustrajeron dinero y, además, lo agredieron y amenazaron con una katana para que les diera el PIN de la tarjeta y así poder retirar dinero de su cuenta.
La víctima, tras varias horas y aprovechando un momento de despiste de sus captores, pudo escapar de la vivienda a través de una ventana y solicitar auxilio.
Los agentes iniciaron la investigación de los hechos con la descripción e información aportada por la víctima, la cual presentaba, además, un parte de lesiones.
El GRS 8 y perros adiestrados entran en la vivienda del secuestro
Una vez llevadas a cabo las pesquisas necesarias y con información fehaciente, solicitaron la oportuna autorización judicial para proceder a una entrada y registro en la vivienda en la que supuestamente había sido detenida ilegalmente la víctima.
En el interior de la misma localizaron pertenencias de la afectada, como ropa y su teléfono móvil, así como dinero en efectivo (855 euros) que, según había denunciado, le habrían sustraído. Incluso se localizó una cinta azul con la cual lo maniataron, así como el arma blanca tipo machete que había descrito la víctima.
En la entrada y registro se contó con el apoyo del Grupo de Reserva y Seguridad número 8 (GRS 8), así como del grupo cinológico, con canes adiestrados en la búsqueda de droga y dinero.
Durante el registro, además de las pertenencias de la víctima, se encontró diverso material de pesaje de drogas, material de obra y herramientas sustraídas, fruto presuntamente de algún robo cometido previamente.
Los detenidos, junto a las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente, la cual ha decretado el ingreso en prisión provisional de tres de ellos.