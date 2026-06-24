sucesos

Lo secuestran en Tacoronte pero un despiste le permite escapar: la Guardia Civil explica cómo ocurrió todo

Tras dejarlo inconsciente con el método del 'mataleón' y ser amenazado con una katana para que diera el PIN de su tarjeta, la víctima logró huir por una ventana
Agentes de la Guardia Civil custodian a un hombre y una mujer detenidos por el secuestro de Tacoronte
Momento de la detención de dos de los implicados en el violento asalto de Tacoronte. | DA
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo Territorial de Policía Judicial del Puerto de la Cruz, junto a agentes del área de investigación del Puesto Principal de Tacoronte, han detenido a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, acusados de detención ilegal, robo con fuerza y lesiones.

Los agentes tuvieron conocimiento al recibir la denuncia de un particular que informaba de que había sido agredido con la técnica del ‘mataleón’, con la cual perdió el conocimiento.

Noticias relacionadas
  1. Falsos policías y una mujer embarazada: el brutal secuestro en Canarias que termina con 25 años de cárcelDos narcotraficantes de Tenerife fracasan en su intento de librarse de la cárcel
  2. Sede de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife./ SERGIO MÉNDEZSecuestró a su expareja, intentó matar a un bailarín de bachata y provocó un accidente en la TF-1: la Fiscalía pide 24 años de cárcel
Google CONVIERTE DIARIO DE AVISOS EN UNA FUENTE DE INFORMACIÓN PREFERIDA EN GOOGLE

Posteriormente, fue introducido en una vivienda donde lo tuvieron varias horas detenido en contra de su voluntad.

Amenazado con una katana y una fuga desesperada por la ventana

Allí le sustrajeron dinero y, además, lo agredieron y amenazaron con una katana para que les diera el PIN de la tarjeta y así poder retirar dinero de su cuenta.

La víctima, tras varias horas y aprovechando un momento de despiste de sus captores, pudo escapar de la vivienda a través de una ventana y solicitar auxilio.

Los agentes iniciaron la investigación de los hechos con la descripción e información aportada por la víctima, la cual presentaba, además, un parte de lesiones.

El GRS 8 y perros adiestrados entran en la vivienda del secuestro

Una vez llevadas a cabo las pesquisas necesarias y con información fehaciente, solicitaron la oportuna autorización judicial para proceder a una entrada y registro en la vivienda en la que supuestamente había sido detenida ilegalmente la víctima.

En el interior de la misma localizaron pertenencias de la afectada, como ropa y su teléfono móvil, así como dinero en efectivo (855 euros) que, según había denunciado, le habrían sustraído. Incluso se localizó una cinta azul con la cual lo maniataron, así como el arma blanca tipo machete que había descrito la víctima.

En la entrada y registro se contó con el apoyo del Grupo de Reserva y Seguridad número 8 (GRS 8), así como del grupo cinológico, con canes adiestrados en la búsqueda de droga y dinero.

Durante el registro, además de las pertenencias de la víctima, se encontró diverso material de pesaje de drogas, material de obra y herramientas sustraídas, fruto presuntamente de algún robo cometido previamente.

Los detenidos, junto a las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente, la cual ha decretado el ingreso en prisión provisional de tres de ellos.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas