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Herida una motoristas tras chocar con un vehículo en La Laguna

Trasladada en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital
Motocicleta, motorista
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A las 13:31 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se comunicaba que un turismo y una motocicleta habían colisionado y la ocupante de esta última precisaba asistencia sanitaria en la carretera TF-13, zona de Bajamar, municipio de San Cristóbal de La Laguna.

El personal del SUC asistió  a la motorista, una mujer de 50  años de edad que en el momento inicial de la asistencia presenta diferentes traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones, trasladada en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

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La Policía Local realizó el atestado correspondiente.

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