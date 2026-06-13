Identifican el cadáver que apareció en la costa de Santa Cruz: formaba parte de un grupo de nadadores

Un varón de 62 años ha fallecido este sábado cuando participaba en una travesía a nado en la costa de Santa Cruz de Tenerife, entre Las Teresitas y Playa Chica, según han informado fuentes de la Policía Local.
El hombre formaba parte de un grupo de nadadores y, durante el recorrido, se quedó en la zona para descansar cuando se dirigía hacia la orilla. Fue encontrado por unos vecinos de Playa Chica, que lo sacaron del agua y alertaron a los recursos de emergencia.
Fuentes del 112 Canarias detallan que la alerta se recibió a las 9.58 horas.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario, Protección Civil, Policía Local y Policía Nacional.
Fuentes de este último cuerpo de seguridad han trasladado a EFE que la causa aparente del fallecimiento apunta a unos problemas cardíacos. Además, el cuerpo no presentaba signos de violencia ni de ahogamiento, a expensas de los resultados de la autopsia.
Investigación abierta para esclarecer lo ocurrido
Los recursos desplazados a la zona trabajan para recabar información y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.
La investigación permanece abierta y, por el momento, no han trascendido más detalles sobre lo ocurrido durante la travesía.