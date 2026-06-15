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Una joven tinerfeña se sube a ‘La Casita’ de Bad Bunny: “Un baile inolvidable”

“Hay recuerdos que se quedan guardados en el carrete y otros que se quedan para siempre en la memoria”, escribió después en sus redes sociales
Una joven tinerfeña se sube a "La Casita" de Bad Bunny
Una joven tinerfeña se sube a "La Casita" de Bad Bunny. | Instagram
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La tinerfeña Natalia Vantu vivió la noche de su vida al subirse junto a Benito (Bad Bunny) durante uno de sus diez conciertos en el Wanda Metropolitano, en Madrid.

Un “baile inolvidable” que ya es parte de su historia. Y es que “hay recuerdos que se quedan guardados en el carrete y otros que se quedan para siempre en la memoria”, escribió después en sus redes.

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El universo musical de Benito no solo ha desatado la locura en la capital, sino que ha servido de trampolín para que el talento y la espontaneidad de las Islas brillen con luz propia ante decenas de miles de personas.

Otra canaria en La Casita

El universo musical de Benito no solo ha desatado la locura en la capital, sino que ha servido de trampolín para que el talento y la espontaneidad de las Islas brillen con luz propia ante decenas de miles de personas.

La diseñadora isleña Paola Barreto también logró su objetivo de acceder al ‘prestigioso’ decorado tras desarrollar un ambicioso y aplaudido proyecto textil con el firme objetivo de introducir la moda y la identidad de las Islas.

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