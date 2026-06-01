El increíble diseño de la palmera Paola Barreto para ‘conquistar’ La Casita de Bad Bunny con sello único de Canarias

La diseñadora canaria Paola Barreto ha desarrollado un increíble proyecto con el objetivo de introducir la moda y la identidad de las Islas en la famosa casita de Bad Bunny, coincidiendo con la gira de conciertos que el artista puertorriqueño realiza por España.
La creación fusiona de manera directa el concepto del último álbum del cantante, titulado ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ (DtMF), con las tradiciones, la cultura y la artesanía del archipiélago canario.
Paola, natural de La Palma y de 23 años, ha compartido a través de sus redes sociales el proceso diario de confección y el significado de cada pieza, un diseño cargado de guiños locales.
La creadora afirma que Puerto Rico y Canarias comparten elementos comunes como el mar, la tierra, la artesanía y el cultivo del plátano, señalando al cantante internacional como un referente a la hora de representar a su gente y su cultura.
Tradición y vanguardia en cada pieza
El diseño se compone de cinco elementos principales que enlazan la iconografía de Bad Bunny con los oficios tradicionales de La Palma:
- El top de hojas de palmera: Inspirado en los sombreros de pava típicos del jíbaro puertorriqueño. Paola ha reinterpretado esta prenda transformándola en un top hecho a mano con hojas de palmera, elaborado junto a la artesana palmera Yaya. La pieza incluye un acabado con cuentitas de madera y hojas sueltas.
- La falda: Diseñada con 12 volantes que combinan bordado, una técnica artesanal de las Islas. La estructura representa las olas del mar y el concepto de libertad, vinculando la condición insular de ambos territorios.
- El corsé personalizado: Se trata de una de las piezas centrales del proyecto. Está confeccionado con 18 ojetes y cerrado con un cordón idéntico al empleado en los justillos del traje típico de La Palma. El corsé incluye tres bordados específicos: la recreación de la portada del álbum combinando la silla original con los bancos típicos canarios y la etiqueta del plátano de Canarias junto a una platanera dentro de un marco de fotos; la frase “archipiélago perfecto” extraída de la canción La mudanza; y el característico conejo que identifica al artista.
- Detalles en madera: Inspirados en una editorial de la revista Vogue donde Bad Bunny llevaba una corbata de madera. La diseñadora palmera ha trasladado esta referencia a su terreno incorporando cuentas de madera en el top y en un collar, haciendo un guiño a la carpintería artesanal de La Palma.
- La flor de hibisco: Un elemento botánico presente tanto en Canarias como en Puerto Rico debido al clima tropical. Ha sido confeccionada a mano por la propia diseñadora pétalo por pétalo utilizando limpiapipas y sombra de ojos.
@paobarrod Después de 10 días enseñándoles parte por parte mi diseño para entrar en la casita de @Bad Bunny , por aquí tienen el resultado. Acompañado de una canción única, que une la melodía de la canción "DtMF" con una canción tradicional palmera "Conde de Cabra" creada por los increíbles músicos @alvarohernandezibarria y @ossccariito Un diseño con historia, tradición, identidad, y conexión con el mundo artístico del puertorriqueño y mi mundo como Canaria. Un diseño con artesanía, usando la técnica tradicional de la hoja de palmera, bordados representando el álbum @debitirarmasfotos relacionado con elementos isleños de mi isla. Referencias a editoriales de Vogue de Benito representando su cultura y su artesanía con elementos isleños como el mundo de los oficios artesanales de la madera. Y una falda que representa el mar, lo que rodea a nuestro "archipiélago perfecto". Un diseño que ojalá Benito vea con sus propios ojos este 02/06 (en eso me ayudan ustedes). Espero que hayan disfrutado de la creación de este diseño tanto como yo. Mil gracias a todo el equipo que me ayudó a crear este video final y que han puesto todo su esfuerzo y cariño. Timple: @alvarohernandezibarria Tambor y castañuelas: @ossccariito Video: @shaendronefotografia Foto: @isabarrodrr #lacasita #badbunny #fashiondesigner #concierto #moda ♬ sonido original – paobarrod
Una trayectoria vinculada a las raíces
A pesar de su juventud, Paola Barreto alterna su actividad profesional entre Madrid y La Palma bajo su firma PAOBARROD. Su vinculación con el sector textil comenzó a los 18 años cuando su madre le regaló una máquina de coser, lo que la llevó a cursar estudios de Bellas Artes en Tenerife y Madrid, y posteriormente Diseño de Moda.
Su enfoque artístico cambió tras analizar un traje tradicional en una romería, momento en el que decidió aplicar técnicas de la indumentaria palmera como la seda, los bordados, los bieses manuales y la franja de las faldas típicas a la alta costura contemporánea.
En su trayectoria destacan hitos de gran repercusión mediática. Consiguió que la influencer Sofía Surfers luciera en el Festival de Cannes un corpiño de resina elaborado con ceniza del volcán de La Palma procedente del entorno de la propia casa de la diseñadora en Los Llanos de Aridane.
Asimismo, fue la encargada de confeccionar el vestido que la cantante Nia vistió durante las Campanadas de Fin de Año en Canarias, una pieza hecha con seda de La Palma que incorporaba un mondonguillo hecho a mano con casi seis metros de tela fruncida y un racimo de uvas bordado con más de un centenar de perlas.
La diseñadora, que también ha colaborado con el artista Lucho RK y fue seleccionada por Netflix como creadora de contenido de moda para el universo de la serie Los Bridgerton, basa su método de trabajo en la estrecha relación con las artesanas de La Palma, buscando la evolución de las técnicas tradicionales sin perder la identidad de su lugar de origen.
@paobarrod Y con esta intro doy paso al proyecto más especial de mi carrera ✨🪡🧵 #fashiondesigner #diseñodemoda #tfg #tradicion #lapalma #CapCut ♬ sonido original – paobarrod