El requisito que pocos conocen que puede impedir la jubilación anticipada de los autónomos

Retirarse del mercado laboral antes de la edad legal obligatoria es el gran objetivo de miles de trabajadores por cuenta propia en España. Sin embargo, lo que muchos consideran un derecho consolidado tras décadas de esfuerzo se está convirtiendo en un laberinto burocrático insalvable, según publica Business Insider. La jubilación anticipada de los autónomos está sufriendo un aluvión de denegaciones inesperadas debido a un resquicio legal que permanece oculto en la normativa general y que asesta un golpe definitivo a quienes planeaban colgar el mono de trabajo antes de tiempo en este año 2026.
El endurecimiento de los controles por parte de la Administración ha sacado a la luz un filtro restrictivo que no entiende de años trabajados, sino de la cuantía económica final que percibirá el beneficiario. Este muro legal está afectando de forma masiva a las solicitudes presentadas en las oficinas de las islas, donde históricamente el tejido empresarial está compuesto por pequeñas estructuras comerciales que arrastran bases de cotización muy reducidas.
El umbral económico que bloquea la jubilación anticipada de los autónomos
La creencia popular dictamina que alcanzar la barrera de los 35 años de aportaciones al sistema es el pasaporte definitivo para acceder al retiro voluntario dos años antes de la edad ordinaria. Nada más lejos de la realidad. El artículo 208 de la Ley General de la Seguridad Social esconde una cláusula de exclusión automática que está triturando las planificaciones financieras de los trabajadores. El texto normativo determina de manera tajante que la cuantía de la prestación calculada tras aplicar los severos coeficientes reductores por adelantar la edad debe ser, obligatoriamente, superior a la pensión mínima que le correspondería al interesado por su situación familiar al cumplir los 65 años.
En caso de que el cálculo resultante quede un solo céntimo por debajo de ese límite establecido por el Ministerio, el sistema informático de la Seguridad Social emite una resolución de denegación inmediata. No existen excepciones intermedias ni complementos a mínimos aplicables para esta modalidad voluntaria: o se supera el listón económico de partida o se prohíbe el acceso a la jubilación.
Este escenario se ha convertido en una trampa perfecta para el colectivo de autónomos debido a la herencia del antiguo sistema de elección de bases. Durante décadas, la inmensa mayoría de los profesionales independientes optó por cotizar bajo la base mínima permitida para garantizar la viabilidad de sus negocios mes a mes. Al calcular la base reguladora actual, las cuantías de partida ya son alarmantemente bajas. Si a esto se le añade la penalización por jubilación anticipada voluntaria —que en 2026 puede devorar más de un 20% del importe mensual en función de los meses de adelanto—, la cifra final se desploma por debajo del umbral mínimo de subsistencia que exige la ley.
Las cifras de 2026 y cómo evitar el rechazo del retiro
Para calibrar el impacto de esta medida restrictiva es necesario analizar los números fijados para el presente ejercicio económico. Un trabajador autónomo con cónyuge a cargo que pretenda solicitar la jubilación anticipada de los autónomos verá cómo el sistema le deniega la prestación si el importe resultante no supera de forma nítida los 1.256,60 euros mensuales. Por su parte, para aquellos profesionales que se encuentren sin cargas familiares o con un cónyuge que disponga de ingresos propios no a cargo, el límite mínimo infranqueable se sitúa en los 827,90 euros al mes.
Si el resultado de la simulación tras los recortes por adelanto arroja una cifra inferior a estos baremos, la jubilación voluntaria queda legalmente vetada.
Ante este panorama, los expertos laborales aconsejan un movimiento preventivo obligatorio: utilizar de forma exhaustiva los simuladores virtuales que ofrece la sede electrónica de la Seguridad Social antes de tramitar la baja censal en la actividad económica. Si el diagnóstico informático desvela que la cuantía se queda a las puertas de cumplir la exigencia del artículo 208, el solicitante dispone de dos alternativas viables para esquivar el bloqueo del Estado:
- Retrasar el retiro: Postergar la solicitud un número determinado de meses para suavizar la penalización de los coeficientes reductores y elevar la cifra final.
- Aumentar la cotización: Aprovechar el nuevo sistema de cotización por ingresos reales para elevar de forma voluntaria las bases en el tramo final antes de la solicitud, incrementando así la base reguladora.
Este blindaje del sistema se volverá todavía más severo a partir del próximo año 2027, momento en el que culminará definitivamente el calendario de transición diseñado en la reforma de las pensiones de 2011. La edad ordinaria de jubilación se fijará de forma inamovible en los 67 años para todos aquellos que no logren acreditar un mínimo de 38 años y 6 meses de cotización efectiva. Este cambio alterará de forma automática las ecuaciones de adelanto de edad, reduciendo drásticamente el porcentaje de autónomos con capacidad real para dejar la actividad de forma anticipada sin ver rechazada su solicitud por el umbral mínimo de la pensión.