El fiscal superior de Canarias pide un juzgado de violencia contra la infancia y adolescencia en Tenerife

La protección de las mujeres, los niños y las niñas frente a la violencia de género, el amparo a la infancia que migra sola, la persecución de los delitos de odio y la necesaria dotación de medios que permitan atender a las personas en condiciones adecuadas fueron las prioridades que fijó ayer en su discurso el nuevo fiscal superior de Canarias, Jaime Serrano-Jover González, al tomar posesión de su cargo, en un acto celebrado en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, y presidido por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato Martín.
Entre las necesidades, destacó la creación de un órgano judicial especializado en violencia contra la infancia y la adolescencia en la isla de Tenerife, “siguiendo el modelo que ya ha demostrado su eficacia en Las Palmas de Gran Canaria”.
Los menores víctimas de violencia merecen un sistema de justicia que evite su revictimización, que coordine con servicios sociales y policiales y que garantice una respuesta especializada, integral y humana. “Esta no es solo una cuestión de eficiencia procesal: es una cuestión de dignidad”, zanjó.
En esta misma línea puso de manifiesto la importancia que concederá a la protección de las víctimas de violencia de género, una cuestión “que no admite dilaciones”. El año 2025 arrojó cifras que “obligan a actuar con determinación: más de 5.400 denuncias en Tenerife y otras 5.000 en Gran Canaria. “Detrás de cada una de esas cifras hay una mujer que ha encontrado el valor de dar el paso más difícil de su vida. La Fiscalía debe estar a la altura de ese valor”, dijo.
Para ello, consideró imprescindible avanzar en la dotación de juzgados especializados entre las dos provincias, evitando una desigualdad real en la atención a las víctimas, “que no es aceptable”. Así, abogó por impulsar, en colaboración con la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, la creación de la tercera Unidad de Violencia sobre la Mujer en Tenerife y por trabajar para que los protocolos y la especialización sean homogéneos en todo el Archipiélago. “Ninguna mujer debe recibir una respuesta de menor calidad en función de la isla en la que resida”, afirmó.
En cuanto a la crisis migratoria, que exige una respuesta “coordinada, eficiente y profundamente humana”, aseguró que debe consolidarse el modelo de actuación que ha permitido que la Fiscalía canaria sea un referente reconocido en la gestión de dicha crisis. “La protección de los menores no acompañados es una prioridad absoluta”, dijo el fiscal superior, que consideró que el Ministerio Fiscal debe ser no solo un garante de la legalidad, sino un defensor activo de la dignidad humana”.
Jaime Serrano-Jover tuvo en su discurso palabras de agradecimiento para la fiscal general del Estado, para todas las personas que trabajan en las fiscalías de Canarias y, muy especialmente, para Vicente Garrido, Luis del Ríos y María Farnés “por el brillante papel desempeñado al frente de la institución”.
Por su parte, Teresa Peramato Martín destacó que la trayectoria profesional de Jaime Serrano-Jover se caracteriza por el equilibrio entre rigor jurídico y cercanía institucional, pero sobre todo hizo hincapié en el perfil “humanista y completo, con una visión transversal del Ministerio Fiscal y un profundo conocimiento de las realidades a las que ha debido dar respuesta en defensa de la legalidad y de los derechos de la ciudadanía”.
“A lo largo de su trayectoria ha demostrado, además, una constante sensibilidad hacia la dimensión humana de nuestro cometido”, añadió la fiscal general, que recordó que fue en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias donde hace más de 36 años juró su cargo como fiscal al inicio de su carrera profesional, antes de incorporarse a su primer destino en Tenerife.
Jaime Serrano-Jover González accedió a la carrera fiscal en 2003, destinado a la Fiscalía de Santa Cruz de La Palma, donde asumió el cargo de fiscal coordinador en 2004. En 2005 se incorporó a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife y quedó adscrito a los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer.
También ha ejercido en especialidades como Extranjería, Civil, Social, Medio Ambiente y Urbanismo y Prevención de delitos relacionados con la corrupción, además de ser fiscal delegado contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.