“Leyendo a… Alfonso García-Ramos” en 17 lugares de Tenerife

El próximo martes 23 de junio comienzan en Tenerife las actividades del proyecto de promoción de la lectura y las letras canarias “Leyendo a… Alfonso García-Ramos”. Más de un centenar de personas darán voz al legado literario del escritor en 17 escenarios de la isla, que conformarán un ulterior podcast audiovisual.
Esta iniciativa viene a sumarse a la necesaria y merecida difusión, tras ser designado oficialmente Alfonso García-Ramos (AGR) como el Autor del Año de las Letras Canarias 2026.
El proyecto está patrocinado por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, y producido por el Centro de la Cultura Popular Canaria y constará de un acto de homenaje y 16 sesiones de lectura colectiva y participativa.
Estas se desarrollarán en lugares insólitos que van desde varios mercadillos agrícolas, a dos calles que llevan el nombre de Alfonso García-Ramos, el Ateneo de La Laguna, del que fue presidente; la sede del desaparecido diario La Tarde del que fue redactor y director, el Auditorio AGR de Los Silos, o el cementerio de Santa Catalina (Tacoronte), donde reposan sus restos.
Homenaje en La Laguna el martes 23 de junio
El homenaje a Alfonso García-Ramos se celebrará en la Sala San Borondón, La Laguna, este martes 23 de junio a las 19:00h. En él intervendrán su biógrafo, el historiador Aarón León; su hija, Liti García-Ramos; el actor y director teatral Óscar Bacallado, la cantante Mayte Ramírez y el guitarrista Francisco Tacoronte. Y, vía telemática, intervendrán el periodista Premio Canarias Juan Cruz Ruiz, el profesor universitario y especialista en teatro canario José Ramos Arteaga y el investigador en arte y literatura contemporáneas Samir Delgado.
Leyendo en la calle
En las sesiones de lectura del miércoles 24 a lo largo de la mañana participarán, entre otros, el escritor y profesor Gerardo Rodríguez y el actor Jesús Bayón ante el Ateneo de La Laguna y en el barrio de La Higuerita, en la calle Alfonso García-Ramos.
En Santa Cruz, ante el edificio que fue sede del diario La Tarde, será el periodista Premio Canarias de Comunicación Carmelo Rivero el encargado de recordar el tiempo compartido con Alfonso García-Ramos en La Tarde, su personalidad y trascendencia. Efectuarán la lectura Antonio Rodríguez, J. Bayón y los jóvenes estudiantes Valeria y Diego Viotti Pérez y Lucas García-Talavera.
En cada lugar el reto será incorporar espontáneamente a la lectura a todos aquellos vecinos-as, transeúntes… que deseen sumarse a este gesto simbólico que no tiene otra finalidad que promocionar el ejercicio de la lectura, las letras canarias y el legado polifacético de este brillante intelectual tinerfeño del s. XX.
Tres escenarios singulares
El jueves 25 de junio los textos de AGR sonarán en el Hospital Psiquiátrico de S/C en las voces de los pacientes de las Unidades de Subagudos y Rehabilitación, que también vienen participando en los talleres de teatro que se imparten regularmente.
El viernes 26, las personas usuarias del Centro Socio-Sanitario María Auxiliadora, de Arafo, y jóvenes estudiantes del Conservatorio de Música de este municipio protagonizarán la lectura, junto a la actriz Reme Mamely.
El martes 30, la sesión de lectura recordando a Alfonso García-Ramos será en el Centro Penitenciario Tenerife II. Está prevista la participación de 14 personas alumnas al taller de narrativa que se imparte regularmente en el centro. Además, los citados actores R. Mamely y J. Bayón ofrecerán una breve interpretación de narración oral.
Tras las huellas del escritor Alfonso García-Ramos
El sábado 27 este proyecto recorrerá los Mercadillos Agrícolas de La Esperanza y La Matanza de Acentejo, la calle Alfonso García-Ramos en Los Realejos y el Auditorio que lleva su nombre en Los Silos (plaza El Calvario). Para continuar en la calle La Alhóndiga de Buenavista del Norte, terminando ante el cementerio de Santa Catalina, en Tacoronte, donde reposan sus restos.
En esta jornada intervendrán, entre otros: la escritora María Mercedes Pérez Morales, la profesora Mary Marrero, la doctora Eyvin Jiménez y personas vinculadas activamente a la cultura, como Cande Ledesma (autora), María Concepción Santos, etc.
La actividad en Los Silos cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, siendo la concejala María del Carmen Ramos Contreras una de las participantes en la sesión de lectura, junto a José Manuel Estévez, reconocido como un excepcional exponente de la cultura del municipio norteño.
El domingo 28 “Leyendo a… Alfonso García-Ramos” estará en el Mercadillo Agrícola de San Isidro, en Vilaflor y en la calle AGR en Güímar. Intervienen la escritora Mónica Díaz, el sindicalista Juan Jesús Arteaga, José L. Fumero y Juan M. Fumero (luchas medioambientales), Carmen Gloria Pareja Ríos (solidaridad internacional), etc.
El podcast audiovisual
Los realizadores del audiovisual serán Gustavo Schiaffarino y José Luis Rufino. Entre las voces relevantes que incluye este documental, figura la escritora y profesora de escritura literaria María Gutiérrez. Liti García-Ramos ha cedido ex profeso un amplio álbum con valiosas imágenes de su padre, muchas de ellas inéditas.
Esta es la segunda edición de la serie “Leyendo a…” inaugurada por el CCPC el año pasado con la figura de Alonso Quesada, vinculándose así cada año a la difusión del autor-a del Día de las Letras Canarias.
Alfonso García-Ramos
Alfonso García-Ramos (Santa Cruz de Tenerife, 1930-La Laguna, 1980), reconocido en la historia de la literatura insular como uno de los más relevantes autores del s. XX. Escritor y periodista, se licenció en Derecho en la Universidad Central de Madrid, donde también se diplomó en Periodismo en la Escuela Oficial.
Fue en 1959 cuando, de regreso en Tenerife, comenzó a trabajar en el diario La Tarde, en el que permaneció casi toda su vida. Conforman su producción narrativa “Teneyda” (1960), “Guad” (1971) y “Tristeza sobre un caballo blanco”, edición póstuma de 1980, como también lo fue “Pico de Águilas”, que reunió sus artículos periodísticos. “Las islas van mar afuera”, de 1955 no fue publicada hasta 2024. Dejó inacabadas sus memorias “Cuando la yerba era verde”.
En palabras del crítico y editor Domingo Pérez Minik lo cierto es que García-Ramos y en esto está de acuerdo toda la crítica que se ha acercado a sus novelas– supo convertir la anécdota narrativa que se desenvuelve en “Guad” en una muestra relevante y adelantada de lo que se ha dado en llamar la nueva narrativa canaria… Por su parte, Juan Cruz Ruiz afirmaría que “Guad” trata de las distintas clases de sed que padece el hombre de su tierra.
Su compromiso democrático lo llevó a militar desde 1959, en la clandestinidad, en el Partido Socialista Obrero Español. La Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife ha destacado cómo en su segunda época como presidente del Ateneo, durante los años 1976 1978 —por tanto, los años de la transición democrática— dicha institución dio ejemplo de coherencia democrática para dar voz a los partidos tolerados, pero no reconocidos y cedió su tribuna a los líderes de todos ellos, contribuyendo así a la consolidación de los derechos y libertades en la nueva etapa histórica. Su trabajo como primer Consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife de la democracia aún se recuerda.
De 1964 a 1974 ejerció como profesor, secretario, subdirector y director en funciones de la Sección en La Laguna de la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid.