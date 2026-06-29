Macrooperativo contra la pornografía infantil en Canarias: hay 17 detenidos

Al menos 17 personas han resultado detenidas este lunes por su posible vinculación con una trama que difundía imágenes de abusos infantiles en la isla de Gran Canaria en el marco de una operación llevada a cabo por la Policía Canaria y autorizada por el juez de Instrucción 3 de Las Palmas de Gran Canaria.
Según han informado a EFE fuentes de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, la operación policial continúa en marcha, por lo que no se descartan nuevas detenciones y más registros en domicilios de la isla.
El periódico Canarias7 ha adelantado que este operativo se lleva a cabo contra la distribución de imágenes infantiles, dentro de una red que se dedica, presuntamente, a producir y compartir imágenes de menores de edad en Gran Canaria, si bien se encuentra bajo secreto de sumario.
Las actuaciones están coordinadas por el llamado Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, que dirige el magistrado Tomás Martín.