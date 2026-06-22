Marea blanca en Canarias: los médicos toman las calles ante una gestión que “dinamita” la sanidad

La crisis sanitaria en las Islas vive hoy un nuevo capítulo. El Sindicato Médico Canario (CESM Canarias) ha liderado este lunes, 22 de junio, una multitudinaria marcha médica en Las Palmas de Gran Canaria. Esta movilización coincide con la primera de las dos jornadas de huelga autonómica convocadas para protestar por el deterioro de la sanidad pública en el archipiélago.
La manifestación arrancó a las 18:30 horas desde el Arsenal de Las Palmas y recorrió la céntrica avenida Mesa y López hasta confluir en la Plaza de España.
Los profesionales exigen de forma urgente al Gobierno de Canarias una “negociación real” que ponga freno a la precariedad laboral y mejore la atención a los pacientes.
El movimiento ‘Stop Funciona’ bloquea la actividad
Desde el sindicato médico denuncian la inacción del Ejecutivo autonómico. A pesar de los meses de conflicto y del crecimiento exponencial del movimiento ‘Stop Funciona’ —que implica el cese drástico de las actividades voluntarias por parte de los facultativos—, la Consejería de Sanidad continúa sin ofrecer respuestas concretas a las demandas del colectivo.
El sector médico advierte que la falta de diálogo y de decisiones políticas está dinamitando el sistema sanitario canario. Las consecuencias son ya visibles para los pacientes, en un escenario crítico marcado por la sobrecarga asistencial, las listas de espera disparadas y la grave dificultad para cubrir plazas médicas vacantes en las islas.
Apoyo de la comunidad médica
La marcha de hoy no es un acto aislado. La movilización cuenta con el respaldo unánime de diversas organizaciones profesionales, científicas y colegiales del archipiélago, que se suman a las reivindicaciones laborales y asistenciales.
CESM Canarias mantiene activo un llamamiento masivo a los facultativos, a las plataformas sociales y a toda la ciudadanía para defender activamente la sanidad pública canaria en las calles durante las próximas horas.