Los médicos canarios estudian la propuesta de Sanidad, pero sigue la huelga: reclaman una “negociación real”

Los médicos canarios están llamados hoy, lunes, 22 de junio, y mañana, martes, 23, a dos nuevas jornadas de movilizaciones en protesta por la “situación de la profesión y el deterioro de la sanidad pública en las Islas”.
Pese a que el Sindicato Médico Canario (CESM) informó de que el pasado viernes recibió una propuesta por parte de la Consejería de Sanidad que se está estudiando, mantiene las movilizaciones previstas en Tenerife y Gran Canaria.
En esta isla se ha convocado una marcha médica que partirá a las 18.30 horas desde el Arsenal de Las Palmas y recorrerá la avenida Mesa y López hasta la Plaza de España, con el objetivo de reclamar al Gobierno de Canarias “una negociación real” para abordar la situación.
En la capital tinerfeña está prevista una concentración ante la Consejería de Sanidad, a partir de las 11.00 horas.
CESM Canarias denuncia que, pese a los meses de movilizaciones y al crecimiento del movimiento Stop Funciona, que implica el cese de actividades voluntarias por parte de los médicos, el Ejecutivo autonómico “continúa sin ofrecer respuestas” a las reivindicaciones del colectivo.
El sindicato médico considera que “la falta de decisiones y de diálogo está teniendo consecuencias directas” en el sistema sanitario, en un contexto marcado por la sobrecarga asistencial, las dificultades para cubrir plazas médicas y el aumento de las listas de espera. CESM Canarias ha hecho un llamamiento a los médicos, a la ciudadanía y a las entidades comprometidas con la defensa de la sanidad pública para que se sumen a esta movilización.
Por su parte, el Servicio Canario de la Salud (SCS) ofreció la semana pasada mejorar la retribución de las guardias peor pagadas, seguir contratando facultativos y reducir las ratios en Atención Primaria a los promotores de la huelga de médicos, una huelga que ve “injusta” y de consecuencias “dramáticas”.
Con estas y otras medidas, la Consejería de Sanidad que cree responder a las reivindicaciones que les remitió el Sindicato Médico Canario, al que el titular del SCS, Adasat Goya, acusó de “seguir el juego a la ministra” Mónica García, quien, en su opinión, al no dialogar con los huelguistas, pretende “hacer daño a las comunidades donde no gobierna” ni el PSOE ni Sumar.
También ofreció a los convocantes de esta protesta mejorar los complementos salariales relacionados con la carrera profesional y modificar el régimen de descansos semanales para una recuperación adecuada tras una guardia.
El responsable del SCS indicó que la huelga se inició en diciembre de 2025 y que en 25 jornadas ha obligado a aplazar, hasta abril, 1.400 intervenciones quirúrgicas, 57.000 citas, y 2.900 pruebas diagnósticas, lo que supone un quebranto económico de 150 millones de euros, a razón de 6.000 por día de paro.
Junto con la consejera Esther Monzón, Goya defendió que el SCS ha mantenido un “diálogo constante” con los representantes de los trabajadores, con más de diez reuniones durante los últimos tres años, período en el que ya ha implementado mejoras de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.
Como respuesta a estas manifestaciones, CESM Canarias hizo público un duro comunicado en el que aseguró que las reivindicaciones de los médicos fueron presentadas hace meses; se han mantenido reuniones en las que se actualizaron propuestas, la última en mayo, y la propia Administración trasladó que la negociación estaba pendiente de una respuesta de Hacienda. “El problema en Canarias nunca ha sido solo la ministra, ni el estatuto propio, ni, obviamente, la falta de información sobre cuáles son las competencias del SCS. El problema ha sido la falta de voluntad y de capacidad resolutiva de la Consejería de Sanidad”, afirma.
CESM Canarias añade que “han dejado que se acumulen decenas de miles de consultas, miles de pruebas y miles de pacientes pendientes de atención, mientras seguían retrasando decisiones que podían haber tomado hace meses”.