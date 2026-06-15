UGT convoca dos días de huelga de médicos en Canarias

El sindicato UGT-Servicios Públicos ha convocado dos días de huelga de médicos en el Servicio Canario de la Salud (SCS) para el 23 de junio y el 23 de julio y ha recordado que para la mayor parte de las reivindicaciones laborales de este colectivo la competencia recae en el Gobierno de Canarias.
El secretario general de UGT-Servicios Públicos Canarias, Francisco Javier Bautista Yanes, ha señalado este lunes en una rueda de prensa que la movilización busca “poner luz al final del túnel” para los facultativos de las islas y trasladar que muchas de las mejoras laborales reclamadas no dependen del Ministerio de Sanidad, sino de la administración autonómica.
Bautista ha defendido que el sindicato ha participado en la negociación estatal para la reforma del Estatuto Marco del personal sanitario, una norma que ha calificado de “obsoleta” tras más de dos décadas de vigencia, pero ha insistido en que cuestiones relacionadas con la organización del trabajo, las guardias, las retribuciones o los recursos humanos deben resolverse en Canarias.
Por ello, ha exigido al SCS y a la Consejería de Sanidad que se sienten a negociar con los sindicatos representativos de la mesa sectorial y ha reclamado una reunión urgente para abordar las condiciones laborales de los facultativos.
Bautista también ha cuestionado la posición de algunas organizaciones profesionales que, según ha afirmado, carecen de representación suficiente en los órganos de negociación del sistema sanitario público, en referencia a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).
En este sentido, ha apuntado que cualquier acuerdo sobre mejoras laborales debe pasar por la Mesa Sectorial de Sanidad, donde el CESM no está, y ser ratificado por los sindicatos con representación legal en ese ámbito.
El dirigente sindical también ha apelado a la Consejería de Hacienda para que dote de recursos económicos las mejoras que reclama el colectivo al tiempo que ha defendido que si existen “perras” para otros ámbitos de la administración autonómica dependientes del Partido Popular, ha agregado, también debe haberlas para reforzar la atención sanitaria pública.
Asimismo, ha rechazado que las reivindicaciones médicas puedan plantearse desde posiciones corporativistas y ha defendido que la mejora de las condiciones laborales repercute directamente en la calidad asistencial y en la seguridad de los pacientes.
Entre las principales demandas figura la regulación homogénea de las guardias médicas en todos los centros sanitarios de Canarias.
La responsable del sindicato médico de UGT, Dácil García, ha denunciado que actualmente las condiciones dependen en muchos casos de cada servicio o gerencia, lo que genera diferencias entre profesionales que desempeñan funciones similares.
García ha reclamado un manual único de guardias que garantice igualdad de trato, así como mejoras en los descansos posteriores a estas jornadas.
Según ha indicado, existe personal médico que llega a encadenar largas jornadas laborales y disponen únicamente de 24 horas de descanso tras haber trabajado durante 48 horas consecutivas.
El sindicato también ha reclamado mejores condiciones materiales durante las guardias, con espacios adecuados de descanso o zonas donde poder comer, además del reconocimiento íntegro de ese tiempo como jornada efectiva de trabajo.
Otras reivindicaciones incluyen medidas reales de conciliación familiar, una planificación más equilibrada de los recursos humanos en atención primaria, la actualización de la carrera profesional, el cobro íntegro de las pagas extraordinarias y una revisión de las retribuciones para reconocer factores como la nocturnidad y la penosidad.
UGT ha sostenido que los médicos canarios perciben algunas de las retribuciones por hora más bajas del Sistema Nacional de Salud y ha advertido de que la actual situación compromete tanto el bienestar de los profesionales como la calidad de la asistencia que reciben los pacientes.
Las huelgas convocadas tendrán una duración de 24 horas y afectarán a todos los centros sanitarios públicos de Canarias.
El sindicato ha advertido de que, si no se producen avances en la negociación, estudiará nuevas medidas de presión en los próximos meses, y ha pedido una reunión urgente con la Consejería de Sanidad.