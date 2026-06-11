Un hombre acaba detenido tras matar a una gaviota en una terraza porque le robó el pincho

Un suceso extremadamente violento e inesperado ha conmocionado a los clientes de una de las zonas hosteleras más concurridas del norte de España. Un hombre ha terminado arrestado por las fuerzas de seguridad acusado de matar a una gaviota que, supuestamente, intentó arrebatarle el pincho que se estaba comiendo en la terraza de un bar. Los hechos ocurrieron en la céntrica calle Corrida de Gijón, en un momento del día en el que los establecimientos comerciales de la zona registraban una masiva afluencia de familias y ciudadanos que disfrutaban de la jornada.
De acuerdo con el relato pormenorizado de las personas que presenciaron la escena, el cliente reaccionó de forma desproporcionada cuando el ave se abalanzó sobre la mesa exterior para capturar el alimento. Lejos de ahuyentar al animal, el individuo logró capturarlo con sus propias manos y comenzó a agredirlo físicamente ante la mirada de horror del resto de los comensales.
La brutalidad de matar a una gaviota por un trozo de comida
Los testigos directos aseguran que el comensal propinó varios impactos al ave y, acto seguido, procedió a retorcerle el cuello con extrema frialdad, dejándola gravemente herida e indefensa sobre las losas de la vía pública. El impacto psicológico entre los presentes fue inmediato, lo que llevó a una mujer que caminaba por la zona a telefonear de urgencia a las patrullas policiales para denunciar un presunto delito de maltrato animal en plena vía pública.
Hasta el lugar del incidente se desplazaron con rapidez varios agentes de la Policía Local de Gijón. Tras constatar la gravedad de las lesiones del animal y tomar declaración a los clientes del bar, los policías procedieron a la detención inmediata del varón. El presunto agresor fue conducido inicialmente a las dependencias de la Policía Nacional, donde permaneció bajo custodia en los calabozos durante aproximadamente cuatro horas antes de ser puesto en libertad con cargos a la espera de ser citado por el juzgado correspondiente.
Mientras el detenido se encontraba bajo custodia policial, el ave permaneció varios minutos agonizando en el suelo de la transitada terraza asturiana. Varias personas conmovidas por la situación se acercaron para rodear al animal, intentando auxiliarlo y prestándole caricias en sus últimos momentos de vida, aunque las severas lesiones cervicales provocaron que falleciera a los pocos minutos en el mismo lugar de los hechos.
El eterno conflicto de las aves en las terrazas hosteleras
La trágica muerte del animal ha reabierto un debate social latente y complejo sobre la convivencia urbana con la fauna costera. La presencia de estas aves marinas en el casco urbano de las ciudades portuarias es un fenómeno completamente habitual y extendido. De hecho, los propios empresarios del sector hostelero y los usuarios habituales reconocen que llevan años implementando diferentes estrategias logísticas para evitar que las aves se aproximen de forma agresiva a las mesas exteriores.
Muchos clientes habituales del centro de la ciudad corroboran que los incidentes relacionados con el robo de comida son constantes y generan situaciones incómodas a diario. Algunos ciudadanos señalan que resulta sumamente complejo consumir un aperitivo o tomar un vermú de forma tranquila en las terrazas debido a que estos animales se lanzan en picado y a gran velocidad directamente a por las raciones de los clientes. Sin embargo, la comunidad coincide de forma unánime en que la problemática con la fauna urbana jamás justifica recurrir a la violencia física o incurrir en conductas delictivas tipificadas en el Código Penal.