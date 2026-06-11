Publicado en el BOE: el Cabildo de Tenerife convoca 13 puestos de ingeniero industrial por concurso

El Cabildo de Tenerife ha publicado una convocatoria para la provisión, por el sistema de concurso, de 13 puestos de Ingeniero/a Industrial. No se trata de una convocatoria de acceso libre, sino de un procedimiento de provisión de puestos sujeto a las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
La resolución, publicada en el BOE número 142, de 11 de junio de 2026, hace referencia a la convocatoria del Cabildo Insular de Tenerife para cubrir estos puestos, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Superior.
El plazo de solicitudes será de 15 días hábiles
Según detalla el BOE, las bases que rigen esta convocatoria fueron publicadas previamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 66, de fecha 3 de junio de 2026.
Las personas interesadas dispondrán de un plazo de 15 días hábiles para presentar su solicitud, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado.
El anuncio establece, además, que los sucesivos comunicados relacionados con esta convocatoria se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.
La resolución está firmada en Santa Cruz de Tenerife, a 3 de junio de 2026, por el director insular de Recursos Humanos, Servicio Público y Transformación Digital, Juan Manuel Santana Pérez.