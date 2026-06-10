Cuándo prescribe una deuda con Hacienda y por qué no siempre basta con esperar cuatro años

Las deudas con Hacienda pueden prescribir a los cuatro años. Es uno de los derechos recogidos en la Ley General Tributaria, pero no significa que la Agencia Tributaria “perdone” automáticamente cualquier cantidad pendiente pasado ese tiempo.
La clave está en la prescripción. Si transcurre el plazo legal sin que se produzcan actuaciones que lo interrumpan, la Administración pierde el derecho a determinar una deuda tributaria o a exigir el pago de una deuda ya liquidada. En ese caso, la deuda queda extinguida por prescripción.
El matiz es importante. Ese plazo de cuatro años puede interrumpirse. Si Hacienda realiza una actuación formal dentro del periodo legal, el contador puede volver a ponerse a cero y empezar de nuevo.
Qué dice la Ley General Tributaria
El artículo 66 de la Ley General Tributaria establece que prescriben a los cuatro años varios derechos de la Administración y de los contribuyentes.
Entre ellos figura el derecho de Hacienda a determinar la deuda tributaria mediante la correspondiente liquidación. También prescribe a los cuatro años el derecho de la Administración a exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas.
Esto afecta a situaciones distintas. Una cosa es que Hacienda quiera comprobar una declaración y fijar una cantidad pendiente. Otra es que ya exista una deuda reconocida y la Administración quiera cobrarla. En ambos casos, la ley fija un plazo general de cuatro años.
Cuándo empieza a contar el plazo
El inicio del plazo depende del derecho que esté en juego. La Ley General Tributaria regula el cómputo en su artículo 67.
En el caso del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria, el plazo empieza a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la declaración o autoliquidación correspondiente.
En el caso del derecho a exigir el pago de una deuda ya liquidada o autoliquidada, el plazo comienza desde el día siguiente a aquel en que termina el periodo voluntario de pago.
Por eso no todas las deudas tienen el mismo punto de partida. La fecha concreta depende del impuesto, de la declaración, del periodo voluntario y de si ya existe o no una liquidación.
El detalle que puede poner el contador a cero
El plazo de cuatro años no siempre avanza de forma continua. La Ley General Tributaria permite interrumpir la prescripción en determinados casos.
El artículo 68 recoge varios supuestos. La prescripción puede interrumpirse por actuaciones de la Administración tributaria realizadas con conocimiento formal del obligado tributario. Esas actuaciones pueden estar dirigidas a reconocer, regularizar, comprobar, inspeccionar, asegurar o liquidar la deuda.
También puede interrumpirse por la interposición de recursos o reclamaciones, por actuaciones fehacientes del contribuyente relacionadas con la liquidación o autoliquidación de la deuda, o por acciones dirigidas al cobro de una deuda ya liquidada.
En la práctica, esto significa que un requerimiento, una notificación o una actuación formal de Hacienda puede frenar el plazo si cumple los requisitos legales. Tras esa interrupción, el cómputo vuelve a empezar de nuevo.
No es un “perdón”, es prescripción
Una deuda tributaria no desaparece por una decisión voluntaria de Hacienda, sino porque la ley limita durante cuánto tiempo puede actuar la Administración para liquidarla o exigir su pago.
Cuando la prescripción se completa, el artículo 69 de la Ley General Tributaria señala que se aplica de oficio. Esto significa que debe aplicarse aunque el contribuyente no la invoque expresamente.
Ese mismo artículo recoge que la prescripción ganada extingue la deuda tributaria. Por tanto, una vez cumplido el plazo sin interrupciones válidas, la Administración ya no puede reclamar esa deuda.
Por qué conviene conservar la documentación
Aunque el plazo general sea de cuatro años, los contribuyentes deben tener en cuenta que cualquier actuación formal puede alterar el cómputo. Por eso conviene conservar declaraciones, justificantes, recibos y documentación fiscal durante ese periodo.
También es importante revisar con atención cualquier notificación de la Agencia Tributaria. Un requerimiento puede afectar al plazo de prescripción y tener consecuencias sobre la situación fiscal del contribuyente.
La regla general es sencilla: las deudas tributarias pueden prescribir a los cuatro años, pero ese plazo puede reiniciarse si Hacienda actúa dentro del periodo legal. Por eso, más que hablar de un perdón automático, lo correcto es hablar de una deuda extinguida por prescripción cuando se cumplen todos los requisitos previstos en la ley.