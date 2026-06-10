Encuentran a un perro con graves signos de maltrato dentro de un contenedor de basura en La Laguna

Agentes de la Policía Local de La Laguna intervinieron el pasado fin de semana en un grave caso de maltrato animal registrado en el barrio de La Verdellada. La actuación policial se inició de forma inmediata después de que el personal del servicio de limpieza viario del municipio alertara a las fuerzas de seguridad sobre la presencia de lamentos que procedían del interior de un contenedor de recogida de residuos ubicado en la zona.
Una patrulla policial se desplazó hasta el lugar indicado por los operarios de limpieza para comprobar la situación. Al revisar el interior del depósito de basura, los agentes actuantes descubrieron a un perro con signos evidentes de haber sufrido agresiones físicas y encontrarse en condiciones de extremo abandono. Ante la gravedad de la situación, se activaron los protocolos de asistencia para trasladar al animal de forma urgente.
Investigación de la Unidad de Medio Ambiente
El can fue conducido hasta las dependencias del servicio de veterinaria del albergue de Valle Colino. A pesar de los esfuerzos del personal sanitario y de la atención especializada prestada en el centro de recuperación, los profesionales veterinarios no pudieron mantener al animal con vida debido a la extrema gravedad y profundidad de las heridas que presentaba en el momento de su rescate.
Tras confirmarse el fallecimiento del perro, la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local de La Laguna asumió la responsabilidad de la investigación para esclarecer la autoría de los hechos. Los agentes especializados procedieron a realizar la lectura y comprobación del chip de identificación obligatorio que el animal portaba en el cuello, lo que permitió obtener los datos registrados del ejemplar de forma oficial.
Identificación y cargos para el propietario
El análisis del dispositivo de identificación electrónica permitió la localización exacta del titular del animal. El propietario del perro resultó ser un cazador residente en la zona, de unos 70 años de edad. Tras ser formalmente localizado por las autoridades locales, el hombre compareció en la jefatura de la Policía Local de La Laguna para prestar declaración sobre lo sucedido.
En las dependencias policiales se le tomó declaración oficial en calidad de investigado y se le imputó formalmente la presunta comisión de un delito de maltrato animal y abandono. Una vez concluidas las actuaciones iniciales en comisaría y la toma de testimonios, la Unidad de Medio Ambiente procedió a la instrucción del atestado. Las diligencias policiales han sido remitidas al juzgado de guardia correspondiente de San Cristóbal de La Laguna para la apertura del procedimiento judicial.