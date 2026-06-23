Santa Cruz invertirá 127 millones en su mayor plan de obras y asfaltado hasta 2030

Santa Cruz de Tenerife impulsa el mayor plan de transformación urbana de su historia con más de un centenar de obras de asfaltado y rehabilitación de firmes, nuevos aparcamientos disuasorios, mejora de espacios públicos o de redes de abastecimiento, saneamiento, pluviales y alumbrado público que se acometerán en los cinco distritos. Unas actuaciones, financiadas a través del acuerdo marco, que se han puesto en marcha bajo el programa Impulso Urbano y para el que se destinará, entre 2026 y 2030, un total de 127 millones de euros con el objetivo de “poner a punto” la ciudad.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, acompañado del primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, presentó ayer los trabajos incluidos en la primera fase de este programa “centrado en la mejora de los barrios”. Un esfuerzo inversor que se verá reforzado gracias al instrumento de gestión que implica el acuerdo marco, el cual “nos permite actuar con mayor rapidez y eficacia donde se necesita”, al disponer de dos grandes empresas para ejecutar las obras en el menor tiempo posible sin esperar al largo trámite de la licitación, “En realidad se pasa de 18 meses de espera a casi la mitad”.
Bermúdez recordó que desde mayo de 2023, se han llevado a cabo más de 550 actuaciones en el municipio, con una inversión de 13,8 millones. “Actuaciones que continuarán este año para mejorar el estado de las calles y responder a una demanda histórica de los vecinos”, apuntó.
“Llevamos dos años trabajando en este programa para acelerar la transformación de nuestras calles. Además somos el municipio pionero de Canarias en contar con esta herramienta, que no responde a la proximidad de las elecciones sino a que existe una planificación seria, recursos económicos suficientes y una voluntad política para seguir transformando la ciudad desde los barrios”, dijo el regidor.
Inversión
Por su parte, Carlos Tarife explicó que “el acuerdo marco permite planificar actuaciones a medio plazo y disponer de financiación garantizada para intervenir donde más se necesita, reduciendo los tiempos de respuesta. Solo en la primera fase se han destinado más de 22 millones para actuaciones de mejora urbana y asfaltado y ya estamos preparando una segunda fase para acometer aquellas que no han podido incluirse en esa primera, además de las propuestas trasladadas por los distritos”, señaló el edil.
Tarife añadió que “a esta inversión hay que sumar la financiación prevista para más allá de 2027, que ronda los 7 millones, lo que permitirá, tanto a este equipo de gobierno como al que resulte tras las elecciones, seguir ejecutando un acuerdo marco que proporciona una planificación sin precedentes para garantizar la mejora continua de la red viaria de Santa Cruz durante los próximos años”.
Incidió en que “esta herramienta legal no solo es para realizar actuaciones desde Servicios Públicos, sino que puede ser utilizada por otras áreas municipales o los distritos en obras urgentes que no puedan esperar casi dos años por el procedimiento ordinario para adjudicar los trabajos”.
El acuerdo marco se divide en tres lotes de actuación: el 1 para la redacción de proyectos, dotado con 7,1 millones; el 2 para rehabilitación de espacios públicos, vías o aparcamientos; y el 3 para asfaltados, que cuentan con 59,9 millones cada uno.
Mejoras en vías urbanas que comenzarán la próxima semana
El Ayuntamiento capitalino comenzará a partir de la próxima semana con más obras de asfaltado en la ciudad dentro del programa Impulso Urbano. Entre ellas destacan las de las avenidas Benito Pérez Armas, San Sebastián, Francisco La Roche, Islas Canarias y José Martí, junto al acondicionamiento del parking disuasorio en la avenida Príncipes de España.
Otras vías que mejorarán el firme a lo largo del año serán las calles Simón Bolívar, Eladio Roca Salazar, Juan Rumeu García, Domingo Salazar Cologan, Lope de Vega, Puerta Canseco, República de Honduras y José Zárate y Penichet, además de la peatonalización de la calle Santiago, el entorno de la plaza del Príncipe o la calle Castillo, entre otras ubicadas por los cinco distritos. Asimismo, se incluye la mejora de los pasajes Pisaca y Segundo Ravina, en El Toscal; o las obras de emergencia en las playas de Benijo y Las Gaviotas.