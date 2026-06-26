Los canarios gastan la mitad de su presupuesto en comida y vivienda

Comer y dormir bajo techo se llevan por delante algo más de la mitad del presupuesto de los hogares canarios, un total de 16.693 euros de los 32.921 que, de media, gastaron los hogares isleños en 2025, según datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE). La vivienda, con un gasto de 10.050 euros y la alimentación, con 5.593 euros, fueron los gastos más abultados de las familias del Archipiélago.
El total de gasto de los hogares canarios quedó el año pasado 2.179 euros por debajo de la media nacional, que ascendió a 35.100 euros. También el incremento de este gasto fue menor en las Islas, con el 0,7% frente al 3,1% nacional.
En el apartado concreto de la alimentación, el presupuesto que se destina en las Islas creció el año pasado casi el doble que en el conjunto del país, el 8,1% frente al 4,4%.
Además de la alimentación, los gastos familiares que más crecieron en los presupuestos familiares fueron las actividades recreativas, deportivas y culturales (+7,9%) y los seguros y servicios financieros (+5,9%).
Los gastos que bajaron durante el pasado ejercicio en las Islas fueron las bebidas alcohólicas y el tabaco (-10%); los muebles y artículos del hogar (-13,1%); el transporte (-9,5%), los restaurantes y servicios de alojamiento (-3,4%) y el cuidado personal (-5,3%).
La encuesta del INE revela, además, que en los últimos 10 años el gasto de los hogares del Archipiélago en alimentación se ha incrementado el 51,3%, muy por encima de la media nacional, que creció el 36,4%. Los gastos generales también crecieron en las Islas sobre la media, el 39,3% frente al 24,5%.