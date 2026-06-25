Muere Ana Brito, directora del Instituto Canario de Igualdad

La directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Ana Brito, ha fallecido este jueves, según ha confirmado el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a través de un mensaje difundido en sus redes sociales oficiales.
La responsable del organismo autonómico destaca por su trayectoria vinculada a la educación en valores y la defensa de los derechos de las mujeres en el Archipiélago.
Clavijo ha manifestado su pesar ante la pérdida y ha destacado su figura. “Fue una mujer muy comprometida con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria en todos los ámbitos, especialmente desde las aulas, donde trabajó siempre para educar en la igualdad”, ha señalado el presidente canario, quien también ha trasladado su “cariño a su familia y seres queridos”.
Por su parte, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha expresado públicamente su dolor a través de un comunicado emitido en sus redes sociales. Desde el departamento autonómico han querido resaltar las cualidades humanas y profesionales de la fallecida.
“Para sus compañeras y compañeros de la Consejería de Bienestar Social, Ana, entre muchas otras cosas, fue siempre la alegría de los Consejos de Dirección; el orden y la meticulosidad, que reflejaba en sus anotaciones con perfecta caligrafía; la suavidad con la que expresaba cada uno de sus pensamientos; y el compromiso inalterable y la firmeza demostrada a la hora de defender la igualdad y el trabajo bien hecho”, recoge la nota oficial del área. El equipo de la consejería concluyó su mensaje enviando “un mensaje de cariño a su familia y amigos, compartiendo el dolor de una pérdida tan sentida”.
Ana Brito y su labor en el ICI
Aunque nació en La Palma, desarrolló toda su vida en El Hierro, donde fue profesora de Educación Primaria en distintos centros del territorio insular. Su último destino docente fue en el CEIP Valverde (septiembre 2014 – julio 2023).
Además, fue concejala en el Ayuntamiento de Valverde por la Agrupación Herreña Independiente (AHI) en diferentes áreas (2008- junio 2011).
En septiembre de 2023, Ana Brito asumió la dirección del Instituto Canario de Igualdad (ICI), dependiente de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, con el mandato de coordinar las políticas de prevención de la violencia de género, el impulso de la equidad laboral y el fomento de la conciliación en las Islas.
Su perfil profesional estuvo estrechamente ligado al ámbito educativo, un sector que defendió como la principal herramienta estructural para erradicar las desigualdades sociales en el Archipiélago.
El Instituto Canario de Igualdad es el organismo público de la comunidad autónoma encargado de planificar, ejecutar y evaluar las medidas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como de gestionar la red de atención a las víctimas de violencia machista en coordinación con los cabildos insulares.
La noticia de su fallecimiento ha generado muestras de condolencia en el ámbito político y social de las Islas.