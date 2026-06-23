Los médicos de Canarias rechazan la propuesta “cínica” de Sanidad y piden a Clavijo que asuma la negociación

El sindicato médico CESM Canarias reclamó al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que asuma la responsabilidad del conflicto y lidere la negociación, y no elija “mirar hacia otro lado mientras la sanidad pública canaria se deteriora”, calificando de “cínica, vergonzosa e inaceptable” la oferta enviada por la Consejería de Sanidad para negociar el fin de la huelga autonómica de facultativos, ya que es “insuficiente y alejada” de sus reivindicaciones, “no da respuesta efectiva” a los descansos tras las guardias, regularización de la guardia localizada, nocturnidad, planes funcionales o ratios de pacientes.
Denunció que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, la consejera de Sanidad, Esther Monzón, y el director del SCS, Adasat Goya, dejaron que “el conflicto se alargara en el tiempo”, permitiendo que aumentaran las consecuencias para pacientes y profesionales, con la suspensión de cerca de 1.500 intervenciones quirúrgicas, el aplazamiento de más de 57.000 consultas y el retraso de miles de pruebas diagnósticas, además de provocar unas enormes pérdidas económicas y calificó de “paripé e ilógico”, que se dilatara el conflicto “esperando por un informe de Hacienda para conocer el impacto económico” de las medidas. Y cuando por fin presentan una propuesta, es “de mínimos”, a través de un email, “sin intención real de resolverla”, y demostrando que los médicos y los pacientes “les importamos muy poco”.
En la oferta concreta de Sanidad no hay “ningún compromiso” en materia de descansos tras las guardias ni referencia alguna a la regularización de los médicos que realizan guardias localizadas. En materia retributiva, “resulta paradójico” que afirme querer eliminar las guardias de 24 horas y al mismo tiempo implante un sistema de incentivos que “premia su acumulación” y fomenta una sobrecarga laboral que el sistema reconoce como “insostenible”.
El presidente de CESM, Eric Álvarez, manifestó ayer frente a la Consejería de Sanidad que la propuesta “se queda muy por debajo” de las demandas del colectivo. “Prácticamente no entra a valorar las demandas que hemos planteado” y muchas de las cosas que pone “son promesas que realmente no llevan a ningún sitio” y tiene “propuestas ambiguas”. Lamentó que habla de “cuestiones a dos o tres años” y “no aporta nada de forma significativa”.
Así, el Comité de Huelga de CESM Canarias mantiene las movilizaciones convocadas y realizará asambleas en hospitales y centros de salud de todas las islas para que Adasat Goya “vea que no es cosa del sindicato, sino de todo un colectivo” que lleva muchos años siendo totalmente maltratado por las distintas administraciones tanto a nivel nacional como autonómica. Acusa al SCS de no estar por la labor de negociar y “prefiere culparnos cuando la responsabilidad es suya”. “Que ofrezcan algo coherente y desde el minuto uno nos sentamos a negociar y paramos la huelga”.
Por su parte, Levy Cabrera señaló que para el colectivo médico un tema importante es el de los descansos. “Si no se pueden regularizar las guardias de 24 horas a corto plazo, el SCS debe ofrecer un descanso adecuado, porque cuando un sanitario un turno nocturno, que trabaja de las 20 horas a las 8 horas, libra y descansa 2 días. Nosotros pedimos que cuando un médico haga guardias de 24 horas hasta que no se puedan regularizar y disminuirla a 12 o 15, por ejemplo, se den dos días de descanso en todas las guardias de 24 horas, sábado, domingo y festivos y los viernes que se dé el lunes”.
Además señaló también una cuestión formal pues han hecho una propuesta “que pretenden que la firmemos” para llevarla a la mesa sectorial. “Somos comité de huelga, queremos llegar a un documento de fin de huelga y cuando se firme ese acuerdo ya pasará su trámite por la mesa sectorial y luego al Consejo de Gobierno”. Además, manifestó que “a partir de ahora, pedimos que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sea el interlocutor válido en la negociación”.
Por otro lado, Dácil García, representante de UGT, sindicato que convoca hoy una jornada de huelga, afirmó que “queremos que se mejoren urgentemente las condiciones de todos los médicos y facultativos de Canarias. Necesitamos reforzar la sanidad pública, acabar con las guardias de 24 horas, mejoras retributivas y, sobre todo, necesitamos más descanso, más libranzas para poder conciliar y atender a los pacientes de una manera más adecuada, con calidad y con seguridad”. “Nadie quiere ser tratado por un médico que lleva 24 y 25 horas seguidas de trabajo”.
Considera que la propuesta enviada por la Consejería “de momento es insuficiente, pero estamos abiertos a la negociación”, y espera que se sienten a hablar, a valorar y a llegar a mejoras, que no son solo retributivas, porque “queremos trabajar con condiciones dignas y con tranquilidad”, finalizó.
Réplica
Por su parte, la Consejería de Sanidad manifestó ayer que el documento que han enviado al sindicato médico para finalizar el conflicto dice claramente que es una propuesta para negociar en la mesa sectorial, por lo que no entienden que se rechace.