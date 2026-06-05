La avenida de Anaga se prepara para estrenar pavimento (con miradores incluido)

El pavimento del paseo peatonal de la avenida de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife, llegará la próxima semana a Tenerife para dar inicio a su colocación en dicho enclave, según ha anunciado el concejal de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento capitalino, Javier Rivero.
Esta zona del litoral, que hace casi un año está inmersa en obras para la rehabilitación integral del paseo, empezará a tomar forma después de que varios problemas, en especial con la cimentación de los miradores que se ubicarán en este espacio, hayan obligado a retrasar en seis meses la fecha prevista para la finalización de los trabajos.
Respecto a la polémica con el restaurante China, afectado al estar en medio de las obras, el edil reiteró que el próximo julio estará “resuelto” el problema con dicho establecimiento, cuyo propietario, Javier Lu Sin, ha anunciado que cerrará un mes, por primera vez en 60 años de historia, “forzado ante la situación insostenible a la que nos somete unas obras mal planificadas”.
En este sentido, Lu Sin recordó que “se trata de un cierre temporal tras más de un año de obras que han afectado a la accesibilidad, visibilidad y desarrollo de nuestra actividad, lo que ha provocado una pérdida de clientela y de ingresos”. No obstante, aclaró, “el cierre no supone renunciar a nuestro futuro”.