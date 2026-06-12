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El papa León XIV abandonará Tenerife en un avión Falcon y el rey esperará por otro vuelo

El resto de pasajeros del avión también saldrá de la Isla en las próximas horas en otra aeronave
El papa León XIV abandonará Tenerife en un avión Falcon y el rey esperará por otro vuelo
El papa León XIV abandonará Tenerife en un avión Falcon y el rey esperará por otro vuelo. | DA
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El papa León XIV abandonará Tenerife a bordo de un avión Falcon español tras la incidencia registrada en la aeronave que le iba a trasladar esta tarde desde Los Rodeos a Roma, después de los últimos actos celebrados en Tenerife como parte de su histórica visita a las Islas.

El rey Felipe VI, que iba a regresar en dicho avión, se quedará a la espera de que le envíen otra aeronave de Madrid.

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Por su parte, el resto de pasajeros del avión también saldrá de la Isla en las próximas horas en otro avión.

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