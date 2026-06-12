El papa León XIV abandonará Tenerife en un avión Falcon y el rey esperará por otro vuelo

El papa León XIV abandonará Tenerife a bordo de un avión Falcon español tras la incidencia registrada en la aeronave que le iba a trasladar esta tarde desde Los Rodeos a Roma, después de los últimos actos celebrados en Tenerife como parte de su histórica visita a las Islas.
El rey Felipe VI, que iba a regresar en dicho avión, se quedará a la espera de que le envíen otra aeronave de Madrid.
Por su parte, el resto de pasajeros del avión también saldrá de la Isla en las próximas horas en otro avión.
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