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El papa León XIV defiende en el centro de Las Raíces que la migración contribuye al “enriquecimiento mutuo de los pueblos”

"Todos, de algún modo, somos migrantes, todos somos peregrinos", ha afirmado
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El papa León XIV ha visitado este viernes, último día de su viaje a España, el centro de acogida “Las Raíces” de Tenerife, donde ha asegurado que las migraciones “pueden ser una ocasión de encuentro y enriquecimiento mutuo entre los pueblos”.

“El amor de Dios no conoce fronteras, no hace distinciones, se da a todos y nos congrega en la unidad”, ha dicho el papa en un discurso pronunciado en francés para que le pudieran entender los migrantes del centro, que proceden sobre todo de Senegal.

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“Todos, de algún modo, somos migrantes, todos somos peregrinos en camino a la patria celestial”, ha afirmado. 

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