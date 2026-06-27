El Cabildo estudia exigir billete de guagua para poder entrar a los senderos de Anaga

El plan de movilidad del Parque Rural de Anaga será una herramienta fundamental para contar con una estrategia integral y sostenible de ordenación y gestión de la movilidad en este espacio y solucionar los problemas que hay en este sentido.
Su redacción fue adjudicada por el Cabildo en diciembre de 2024 y “ya se cuenta con un documento que ha sido presentado a los ayuntamientos y a los vecinos, estando en estos momentos en fase de análisis por parte de los colectivos vecinales, que han quedado en hacernos aportaciones sobre septiembre”.
Así lo anunció ayer durante el Pleno la consejera insular de Movilidad, Eulalia García, en el marco de una comparecencia solicitada por el PSOE para que informara sobre las medidas anunciadas en Anaga.
Una sesión plenaria que comenzó con un minuto de silencio por las víctimas de la catástrofe provocada por los terremotos en Venezuela y con la lectura de una declaración institucional de apoyo. El Cabildo reafirmó su compromiso de colaborar en cuantas iniciativas de ayuda humanitaria puedan ponerse en marcha.
Respecto al plan de movilidad en Anaga, la consejera continuó explicando que el Cabildo se ha ofrecido a que si de aquí a septiembre a los vecinos “les surge alguna duda o cuestión nos lo comuniquen, sin necesidad de formalidades, y nos reuniremos nuevamente”.
De manera general, indicó que la estrategia de movilidad “plantea ocho líneas estratégicas, con 24 medidas”, en cuanto a la ordenación del vehículo privado y aparcamientos, gestión del acceso y la capacidad con sensores y aforadores, la movilidad colectiva con guaguas lanzaderas, el desarrollo de la plataforma digital necesaria o la creación de una mesa institucional, entre otras.
Asimismo, Eulalia García añadió que, mientras tanto, “estamos en fase de tramitación técnica y administrativa de otra serie de proyectos”, como la mejora de la movilidad en el entorno del Pico del Inglés, el establecimiento de un parking disuasorio con un sistema de lanzaderas en el municipio de La Laguna, nuevas regulaciones para el transporte público discrecional, o el desarrollo de la plataforma digital de reservas, entre otras actuaciones.
Por su parte, el consejero socialista Javier Rodríguez criticó que el Gobierno insular tiene un problema de “credibilidad” porque “han ido muchas veces a Anaga prometiendo medidas y no han cumplido ninguna”. En concreto, apuntó a la anunciada en noviembre de 2024 por la presidenta insular en cuanto a que a partir de enero de 2025 se prohibiría el acceso de grandes guaguas turísticas al Macizo de Anaga, “y año y medio después, siguen entrando”, denunció.
A este respecto, Eulalia García recordó que en abril de 2025 “suscribimos un protocolo de actuación con la Federación de Empresarios del Transporte en Canarias”, por el que se estableció “una limitación transitoria del tamaño de los vehículos en 12,2 metros”. Y remarcó que, “a pesar de haber sido tramitado ante la Jefatura Provincial de Tráfico, que es la competente”, Tráfico nunca reguló esta petición, y reconoció que hay incumplimientos del acuerdo por parte de operadores .
Rodríguez también denunció que “se prometió que se construiría un parking disuasorio en Las Canteras, operativo en el primer semestre de 2026, y tampoco lo tenemos”. “Los vecinos no se quejan por capricho, sino porque están hartos de que se les mienta”, enfatizó.
Senderos
Mientras, la consejera insular de Medio Natural, Blanca Pérez, puso en valor el trabajo que se ha hecho en la mejora de los senderos, las pistas a zonas agrícolas y los accesos a los caseríos. “Y los vecinos nos piden, y hemos dicho que sí -añadió-, que hay determinados senderos que habría que poner en la aplicación Tenerife On” para que haya que pedir permiso para su acceso. “Porque no podemos regular el acceso de los vehículos de alquiler a los caseríos, pues tendremos que hacer algo” para que los pocos aparcamientos que hay no los ocupen todo el día los senderistas, explicó. Por lo que “en algunos senderos habrá que hacer como en Masca y tendrán acceso si vienen con el ticket de guagua”, y señaló que ahora van a estudiar con los vecinos “uno por uno” todos los senderos.
3,2 millones para crear espacios de sombra en 77 centros escolares
El pleno del Cabildo aprobó ayer un expediente de modificación presupuestaria en torno a los 10 millones, donde destaca una partida de 3.295.000 euros “para continuar creando espacios de sombra en centros educativos de la Isla”, explicó el director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, quien detalló que esta inversión se destinará a un total de 77 centros de Santa Cruz, La Laguna y Tegueste, que suman más de 24.000 alumnos.
Asimismo, el expediente incluye 35.000 euros para el trazado de la fibra óptica en el Parque Nacional del Teide y 70.000 euros “para el desarrollo de un sistema de reserva de estacionamiento” en dicho parque. En esta línea, también hay “una dotación para aparcamientos disuasorios en el Parque Rural de Anaga en torno a los 96.000 euros”, apuntó Pérez Frías.
Otras partidas, añadió, son 100.000 euros para la redacción y actualización del proyecto del nuevo matadero insular, 600.000 euros a Turismo de Tenerife para acciones de promoción y conectividad en Canadá y EE.UU., o 1.852.000 euros a Balten para acometer diferentes actuaciones hídricas y para la renovación de vehículos.