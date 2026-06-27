La Laguna lanza un plan de empleo remunerado para desempleados de larga duración

El Ayuntamiento de La Laguna informó de la puesta en marcha del proyecto La Laguna Emplea 2026, una iniciativa de empleo-formación financiada por el Servicio Canario de Empleo (SCE) dirigida a mejorar la empleabilidad de personas desempleadas de larga duración del municipio mediante itinerarios que combinan experiencia profesional remunerada y acciones formativas.
El proyecto municipal contempla actuaciones de interés general y social vinculadas a la conservación y mantenimiento de espacios públicos urbanos, zonas ajardinadas y diversos equipamientos municipales. Las actuaciones se desarrollarán en distintos puntos del término municipal, incluyendo zonas verdes y ajardinadas, playas y piscinas municipales del litoral de Valle Guerra, Bajamar y Punta del Hidalgo, así como cementerios municipales y el Mercado.
El proyecto incorpora formación en competencias clave y acciones complementarias orientadas a mejorar la cualificación profesional de las personas participantes, favoreciendo además la obtención de acreditaciones que amplíen sus oportunidades de acceso al empleo.
El concejal de Desarrollo Local, Domingo Galván, destacó la importancia de esta iniciativa para seguir avanzando en la reducción del desempleo y generar nuevas oportunidades laborales para la ciudadanía. “El paro de larga duración es una de las situaciones que más preocupa a las administraciones públicas, porque no solo tiene consecuencias económicas, sino también sociales y personales. Este proyecto busca ofrecer nuevas oportunidades a quienes llevan más tiempo alejados del mercado laboral”, señaló.
Galván explicó que el programa permitirá que los participantes adquieran experiencia profesional al tiempo que reciben formación adaptada a las demandas actuales del mercado laboral. “La combinación de empleo y formación es una herramienta eficaz para mejorar la empleabilidad, reforzar competencias y facilitar la reincorporación laboral”, añadió.