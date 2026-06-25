justicia

Prisión para el acusado de matar a un turista británico en Los Cristianos en un violento atraco

La víctima se encontraba en Tenerife celebrando su cumpleaños junto a su pareja cuando fue abordada por los asaltantes
Prisión para el acusado de matar a un turista británico en Los Cristianos en un violento atraco
Fachada de los juzgados de Arona. DA
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

El Juzgado de Instrucción número 3 de Arona, en funciones de guardia, ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para uno de los tres detenidos por la muerte violenta de un turista británico de 88 años en Los Cristianos, Arona, Tenerife.

Al principal investigado se le imputa un presunto delito de homicidio, en concurso con un delito de lesiones leves —referido a la mujer del fallecido, que también se encontraba en el lugar—, y un tercer delito de tentativa de robo con violencia.

Noticias relacionadas
  1. Muere un turista británico tras sufrir un violento asalto mientras celebraba su cumpleaños en Los CristianosMuere un turista británico tras sufrir un violento asalto mientras celebraba su cumpleaños en Los Cristianos
  2. POLICIA NACIONAL PATRULLALa Policía Nacional lo confirma: tres detenidos por el asalto que le costó la vida a un turista británico en Los Cristianos
Google CONVIERTE DIARIO DE AVISOS EN UNA FUENTE DE INFORMACIÓN PREFERIDA EN GOOGLE

Por su parte, las otras dos personas arrestadas por la Policía Nacional en relación con este suceso han quedado en libertad provisional. La autoridad judicial los investiga como presuntos autores de complicidad o cooperación necesaria en un delito de tentativa de robo con violencia.

Uno de ellos tendrá la obligación de presentarse periódicamente en sede judicial bajo comparecencias apud acta.

Un asalto violento durante una celebración de cumpleaños

Los hechos que han desencadenado estas medidas judiciales se produjeron el pasado miércoles en los alrededores de un conocido complejo de apartamentos vacacionales en la localidad turística de Los Cristianos.

La víctima, un ciudadano británico de 88 años que se encontraba en Tenerife celebrando su cumpleaños junto a su pareja, fue abordada de forma sorpresiva por los asaltantes con la intención de sustraerle sus pertenencias.

Durante el violento forcejeo, el anciano recibió un fuerte golpe que le provocó una parada cardiorrespiratoria en plena vía pública.

Aunque la rápida intervención de los sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) logró reanimarlo in situ y trasladarlo de urgencia a un centro hospitalario, el octogenario no pudo superar las secuelas de las graves lesiones y falleció el pasado domingo por la noche.

La investigación de la Policía Nacional continúa abierta para terminar de esclarecer los hechos.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas