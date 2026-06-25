Prisión para el acusado de matar a un turista británico en Los Cristianos en un violento atraco

El Juzgado de Instrucción número 3 de Arona, en funciones de guardia, ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para uno de los tres detenidos por la muerte violenta de un turista británico de 88 años en Los Cristianos, Arona, Tenerife.
Al principal investigado se le imputa un presunto delito de homicidio, en concurso con un delito de lesiones leves —referido a la mujer del fallecido, que también se encontraba en el lugar—, y un tercer delito de tentativa de robo con violencia.
Por su parte, las otras dos personas arrestadas por la Policía Nacional en relación con este suceso han quedado en libertad provisional. La autoridad judicial los investiga como presuntos autores de complicidad o cooperación necesaria en un delito de tentativa de robo con violencia.
Uno de ellos tendrá la obligación de presentarse periódicamente en sede judicial bajo comparecencias apud acta.
Un asalto violento durante una celebración de cumpleaños
Los hechos que han desencadenado estas medidas judiciales se produjeron el pasado miércoles en los alrededores de un conocido complejo de apartamentos vacacionales en la localidad turística de Los Cristianos.
La víctima, un ciudadano británico de 88 años que se encontraba en Tenerife celebrando su cumpleaños junto a su pareja, fue abordada de forma sorpresiva por los asaltantes con la intención de sustraerle sus pertenencias.
Durante el violento forcejeo, el anciano recibió un fuerte golpe que le provocó una parada cardiorrespiratoria en plena vía pública.
Aunque la rápida intervención de los sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) logró reanimarlo in situ y trasladarlo de urgencia a un centro hospitalario, el octogenario no pudo superar las secuelas de las graves lesiones y falleció el pasado domingo por la noche.
La investigación de la Policía Nacional continúa abierta para terminar de esclarecer los hechos.