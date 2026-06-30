Alerta por incendios en Tenerife: estas son las actividades prohibidas desde hoy

El Cabildo de Tenerife ha activado de urgencia medidas extraordinarias preventivas de grado 1 para la prevención de incendios forestales en toda la Isla. La decisión, adoptada por la Consejería Insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, ha entrado en vigor a las 07:00 horas de este martes, 30 de junio.
Las restricciones civiles se mantendrán vigentes por tiempo indefinido, vinculadas a la alerta por riesgo de incendios forestales que decretó el Gobierno de Canarias.
Actividades prohibidas en el monte de Tenerife
La activación de estas medidas extraordinarias de grado 1 conlleva la aplicación inmediata de prohibiciones estrictas en todas las áreas forestales y de riesgo de la Isla para minimizar la posibilidad de chispas o llamas.
Las principales restricciones obligatorias son:
- Fuego en exteriores: Queda totalmente prohibido encender fuego en espacios abiertos, lo que incluye la suspensión de barbacoas, hogueras, fogones y el uso de cocinas de gas portátiles.
- Prohibición de fumar: No se permite fumar en ninguna infraestructura de uso público dentro de zonas de riesgo, afectando directamente a áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas forestales, senderos, carreteras y miradores.
- Espectáculos y herramientas: Se suspenden de forma fulminante todas las exhibiciones pirotécnicas. Asimismo, no se podrá utilizar maquinaria o herramientas de obra que puedan generar chispas o deflagraciones en el monte.
Lo que sí se permite, aunque bajo máxima prudencia
A pesar del escenario de riesgo, el Cabildo de Tenerife mantiene autorizado el tránsito de vehículos por las carreteras insulares y las vías de competencia municipal. Los propietarios de fincas e infraestructuras agrarias podrán acceder libremente a sus instalaciones.
En cuanto al ocio activo, se permite la circulación por pistas forestales en bicicleta o a caballo, así como la estancia y el senderismo por los caminos habilitados. No obstante, la Corporación insular insiste de manera tajante en extremar las precauciones y limitar al máximo estas actividades recreativas mientras dure el episodio meteorológico adverso.
Un escenario especialmente delicado
Las restricciones responden a un panorama climático severo en las cumbres y medianías tinerfeñas, marcado por temperaturas de hasta 35 °C, calima intensa y una humedad relativa que se desplomará por debajo del 30%.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha hecho un llamamiento público a la responsabilidad ciudadana: “Estamos atravesando una situación especialmente delicada y cualquier imprudencia puede tener consecuencias muy graves para Tenerife”.
La mandataria insular recalcó que la protección del patrimonio natural y de las personas depende de la colaboración de todos, recordando que “la mejor forma de combatir un incendio es evitar que se produzca”.