Canarias activa la alerta por incendios forestales y calor extremo: estas son las zonas más afectadas

El Gobierno de Canarias, ante la llegada del primer episodio de calor corto e intenso del año, hace un llamamiento a la población para que ponga en práctica las recomendaciones de autoprotección establecidas en estos casos, tanto para evitar los riesgos para la salud relacionados con el calor como para impedir que se declare un incendio forestal.
En este sentido, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por Riesgo de Incendios Forestales en Gran Canaria desde las 14:00 horas de hoy, lunes 29 de junio, y se ampliará mañana, martes 30 de junio, a las 07:00 horas, al resto de islas.
A esto se suma la actualización a alerta por altas temperaturas en Gran Canaria a partir de las 11:00 horas de mañana, martes 30 de junio. El resto estará en prealerta, que se suma a la prealerta por viento, en vigor desde la madrugada de ayer, y por fenómenos costeros en todo el archipiélago, que entrará en vigor a las 22:00 horas de hoy, lunes 29 de junio.
Estas decisiones se han tomado en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) y de los planes especiales de protección civil y atención a las emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).
La previsión meteorológica apunta a un aumento moderado de las temperaturas máximas llegando a ser notables en las medianías de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera. En el caso de Gran Canaria, las máximas podrán alcanzar los 37 grados centígrados en las medianías orientadas al sudeste, sur y oeste, y a la cuenca de Tejeda. Se podrán alcanzar o superar los 34 grados en las medianías del sudeste, sur y oeste de Tenerife y La Gomera y más de 32 grados en zonas del interior y sur de Lanzarote y Fuerteventura.
En el resto de se podrán alcanzar e incluso superar los 30 o 32 grados, aunque de forma más puntual y menos probable en medianías del sur y oeste de El Hierro y La Palma. La inversión térmica estará en torno a los 500 metros, pudiendo descender de forma local hasta los 300 metros, favoreciendo la presencia de aire muy cálido muy seco en medianías y cumbres. La humedad relativa descenderá por debajo del 30 %, incrementando el riesgo asociado a este episodio. El episodio tenderá a remitir progresivamente a partir del miércoles 1 de julio.
En cuanto al viento, se espera alisio moderado con intervalos de fuertes rachas que se intensificará en las próximas horas con rachas del nordeste que pueden ser muy fuertes y que afectarán principalmente a zonas bajas de las vertientes sudeste y oeste de las islas de mayor relieve.
También se podrán registrar rachas localmente muy fuertes en El Paso y extremo noroeste de La Palma, extremo noroeste de Tenerife, zonas bajas del Valle de Agaete, así como en zonas de interior del sur de Lanzarote y Fuerteventura y al sur de Jandía. Las rachas pueden superar localmente los 90 kilómetros por hora en Gran Canaria y La Gomera.
En cuanto al mar, se prevé mar de fondo del norte con olas de hasta dos metros con fuerte marejada, con áreas de mar gruesa en los litorales del nordeste y oeste de El Hierro; sureste y noroeste de La Palma; costa oeste de La Gomera; costas del sureste y noroeste en Tenerife; y en Gran Canaria, el extremo oeste y la costa sureste.
Recomendaciones de autoprotección
Atendiendo a esta previsión meteorológica, el Gobierno de Canarias recomienda a la población que tome todas las precauciones necesarias para minimizar los riesgos por el aumento de las temperaturas máximas y el riesgo de incendio forestal.
Para evitar que se declare un incendio forestal, es importante no tirar colillas encendidas, ni fósforos o desperdicios en las zonas arboladas. Además, no se deben lanzar voladores, petardos o artefactos que contengan fuego en zonas de peligro, aunque sea a campo raso, ni en terrenos agrícolas o en urbanizaciones rodeadas por bosques.
Con el objetivo de proteger las viviendas, es fundamental mantener una franja limpia y libre de vegetación seca y residuos a su alrededor, así como en las parcelas que están sin edificar. Además, nunca se debe acampar fuera de las zonas habilitadas para tal fin, especialmente en áreas apartadas de las vías de acceso.
Asimismo, para evitar incendios es imprescindible seguir las limitaciones que establezcan los diferentes cabildos y ayuntamientos, tanto en lo referido al acceso a la zona forestal como a los trabajos que se deben evitar realizar en estas zonas hasta que finalice esta situación de riesgo. Si ve humo o fuego llame inmediatamente al 112, el tiempo de reacción es clave para evitar que el incendio se propague sin control.
En lo referido al aumento de las temperaturas, es conveniente no realizar ejercicios físicos en las horas centrales del día, permaneciendo en lugares frescos, bebiendo mucho líquido y protegiéndose del sol en el exterior. Además, se recomienda hacer comidas ligeras y regulares y evitar el consumo de alcohol.
En cualquier caso, se debe tener especial cuidado con las personas mayores y los menores, que son más vulnerables ante estos episodios de calor intenso. Si toma medicación, consulte con su médico si ésta puede influir en la termorregulación o si se ha de ajustar o cambiar.
En previsión de las rachas de viento, resulta importante retirar de ventanas, balcones y azoteas las macetas y otros objetos que puedan caer a la calle. También se aconseja no acercarse a edificaciones en construcción o en mal estado, así como a andamios, grúas, letreros luminosos, vallas publicitarias o cualquier otro elemento que pueda ser arrastrado por el viento.
Respecto al empeoramiento del estado del mar, no se debe permanecer en lugares cercanos al mar, como muelles y escolleras, para evitar un golpe o arrastre por el oleaje y conviene aplazar cualquier actividad náutica o práctica deportiva en el litoral, como la pesca. Por seguridad, se debe respetar la señalización en las zonas de costa y atender las indicaciones del personal de los servicios de salvamento en playas, así como de los cuerpos y fuerzas de seguridad.