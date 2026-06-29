Alerta en Canarias: el termómetro se dispara hasta los 40 grados

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado la situación de alerta por temperaturas máximas en el Archipiélago ante la llegada de un episodio de calor de corta duración, pero de elevada intensidad.
La medida, que se activa en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), entrará en vigor a partir de las 11:00 horas de este martes, 30 de junio.
El ámbito territorial de la alerta máxima se concentra exclusivamente en la isla de Gran Canaria, mientras que el resto de las Islas permanecerán en situación de prealerta.
Se prevé que las temperaturas superen de forma generalizada los 37 °C, pudiendo alcanzarse localmente los 40 °C en zonas del interior orientadas al sur y oeste, así como en sectores del litoral sureste grancanario.
Por qué el calor será especialmente extremo e intenso
Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y las observaciones del Ejecutivo autonómico, este episodio cuenta con factores de riesgo añadido:
- Inversión térmica: Se situará en torno a los 500 metros (pudiendo bajar localmente a 300 metros), lo que provocará que el aire muy cálido y seco quede atrapado de forma persistente en las medianías y cumbres.
- Humedad relativa: Caerá por debajo del 30%, lo que incrementa de forma notable el peligro ambiental y el riesgo de incendios.
Las autoridades confirman que el episodio meteorológico adverso tenderá a remitir de forma progresiva a partir del miércoles, 1 de julio de 2026.
Consejos de seguridad ante el calor
En aplicación del PEFMA, la Dirección General de Seguridad y Emergencias ha emitido una serie de recomendaciones obligatorias para proteger a la población:
- En el hogar: Permanecer en las estancias más frescas, bajar las persianas durante las horas de sol y abrir las ventanas por la noche para refrescar la vivienda. Se aconseja el uso de ventiladores o aire acondicionado.
- En el exterior: Evitar la exposición directa al sol, caminar por la sombra, usar ropa ligera de colores claros y protegerse con gorras o sombreros.
- Hidratación y alimentación: Beber agua con frecuencia, evitar por completo las bebidas alcohólicas y consumir comidas ligeras ricas en agua y sales minerales, como frutas y hortalizas.
- Población vulnerable: No dejar jamás a niños ni a personas mayores en el interior de vehículos cerrados. Se insta a vigilar o visitar al menos una vez al día a familiares o vecinos ancianos que vivan solos.
- Actividad física: Suspender o reducir el ejercicio físico prolongado en las horas centrales del día.
Para cualquier duda, consulta o solicitud de información oficial, el Gobierno de Canarias mantiene habilitado el teléfono de atención al ciudadano 012. En caso de emergencia, se debe llamar inmediatamente al 112.