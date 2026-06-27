Los proyectos de los trenes de Tenerife y Gran Canaria hacen otra parada técnica

El Gobierno de Canarias, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y los cabildos de Tenerife y Gran Canaria constituyeron ayer las comisiones de seguimiento previstas en los protocolos generales de actuación suscritos para impulsar el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias en ambas islas.
La sesión, en la sede de la presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, supone un nuevo avance en el desarrollo de los acuerdos alcanzados entre las administraciones para mejorar la movilidad en Tenerife y Gran Canaria a través de la implantación de sistemas de transporte guiado de alta capacidad.
Participaron el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Ejecutivo regional, Pablo Rodríguez; la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández; la secretaria general de Movilidad Sostenible, Sara Hernández, junto a su equipo; el director insular de Transportes, Manuel López; la directora técnica de Ferrocarriles de Gran Canaria, Regina Díaz; la coordinadora general de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Nieves Martín; la consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García; el director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez, y el director gerente de Metropolitano de Tenerife, Pedro Ribeiro.
“Hoy hemos dado un paso importante”, apuntó María Fernández. “Aunque es cierto que todavía queda trabajo por delante, también lo es que estamos más cerca que nunca de contar con unos proyectos plenamente definidos, viables y listos para poder materializarse. Esta comisión se crea con el objetivo de culminar todo el trabajo técnico y jurídico necesario para dar el siguiente gran paso, que es la negociación de un convenio de financiación plurianual. Ese será el instrumento que nos permitirá dotar de estabilidad económica a los proyectos y empezar a hablar ya de plazos, ejecución de las obras y su puesta en marcha”.
Sara Hernández expuso que las administraciones implicadas trabajarán de forma coordinada para “impulsar la mejorar la movilidad y responder a las necesidades de estas islas”.
Cada proyecto se encuentra en un momento distinto de desarrollo. Gran Canaria ha informado de la aprobación de la declaración de impacto ambiental y en Tenerife se han trasladado los avances en la coordinación con Aena.