Quevedo canta junto a Bad Bunny en su último concierto en Madrid

Será verdad eso de que lo mejor se espera para el final. Bad Bunny cerró este lunes 15 de junio su residencia en Madrid con el décimo y último concierto en el Riyadh Air Metropolitano, una noche marcada por la expectación, los rumores y una aparición que muchos daban por deseada: Quevedo salió por sorpresa al escenario para cantar junto al artista puertorriqueño.
El cantante grancanario irrumpió en la recta final del espectáculo para interpretar Columbia, uno de los temas más celebrados de su repertorio, en un momento que provocó la euforia del público. La actuación confirmó uno de los secretos a voces que más habían circulado entre los seguidores de Bad Bunny durante las últimas fechas en Madrid: la posibilidad de ver juntos sobre el escenario al puertorriqueño y al artista canario.
La sorpresa no quedó ahí. Durante su aparición, Quevedo también cantó ‘Wanda’, uno de los grandes temas de su carrera.
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Un cierre por todo lo alto para Bad Bunny en Madrid
El concierto de este lunes puso el broche a una residencia histórica de Bad Bunny en Madrid, con 10 noches consecutivas que han convertido la capital española en uno de los grandes epicentros de la música latina durante las últimas semanas.
Por el escenario del Riyadh Air Metropolitano han pasado distintos artistas invitados a lo largo de esta serie de conciertos, pero la aparición de Quevedo era una de las más esperadas por el público español y, especialmente, por los fans canarios del artista.
La conexión entre ambos nombres llevaba días alimentando teorías en redes sociales. La presencia del grancanario en el último concierto encajaba con el tono de despedida de la residencia y con la idea de reservar una de las grandes sorpresas para la noche final.
Quevedo, en plena nueva etapa con ‘El Baifo’
La aparición llega, además, en un momento importante para Quevedo, que recientemente ha anunciado su gira por España con ‘El Baifo Tour’. El artista grancanario continúa así una etapa de fuerte exposición musical, con nuevas canciones y un directo que sus seguidores esperan ver próximamente en distintos puntos del país.
Su presencia junto a Bad Bunny refuerza el peso del cantante canario dentro de la escena urbana y deja una de las imágenes más comentadas del cierre de la residencia madrileña del puertorriqueño.
Después de 10 conciertos, invitados sorpresa y noches virales, Bad Bunny dijo adiós a Madrid con una última fecha pensada para quedar en la memoria. Y Quevedo, uno de los nombres más esperados, terminó siendo parte de ese final.