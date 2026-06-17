El Cabildo de Tenerife retira la declaración de interés insular del parque submarino de Guía de Isora

El Cabildo de Tenerife ha anunciado este miércoles que retira la declaración de interés insular del proyecto ‘Underwater Gardens’, el parque marino que se tramitaba en la costa del municipio de Guía de Isora.
Así lo ha indicado en rueda de prensa la presidenta, Rosa Dávila, quien ha señalado que el decreto, firmado este martes, se llevará a Pleno el próximo viernes, al tiempo que ha recordado que esta iniciativa comenzó a tramitarse en 2002, con el anterior Gobierno insular (PSOE-Cs).
Dávila ha precisado que se desarrollaba en un “entorno excepcional” –Zona Especial de Conservación Teno Rasca– que “no se puede ni sustituir ni imitar” y entiende que no se necesita “transformar artificialmente” lo que ya constituye uno de los “mayores tesoros” de la isla, la zona de Punta Blanca.