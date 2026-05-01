Exigen retirar la declaración de interés a un parque submarino en Guía de Isora

La plataforma Salvar Punta Blanca exigió ayer a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, que retire la declaración de interés insular otorgada en 2022 al proyecto de parque temático Underwater Garden al haber desaparecido, en su opinión, las causas que la justificaron.
En un comunicado, advierten a Dávila de que “el parque temático está en sus manos” porque el Cabildo puede retirar la consideración de interés insular “y dejar caer el proyecto conforme a la ley”.
El parque Underwater Garden tiene previsto ocupar 10,6 hectáreas en el municipio de Guía de Isora, y prevé crear espacios submarinos con flora marina, entre otros elementos artísticos y científicos.
La plataforma arguye que la declaración de interés insular se justificó en 2022 invocando la urgencia de la pandemia de coronavirus .”Dávila dice que el Cabildo no es defensor del promotor: que lo demuestre. Retirar el interés insular es la única forma de demostrarlo”, advirtió la plataforma.
“El Cabildo tiene responsabilidad exclusiva sobre el proyecto en tierra. La Dirección General de Costas tiene competencias sobre la parte marina, pero ambas partes son, como ha acreditado la documentación oficial del propio promotor y del Cabildo, las dos piezas de un mismo proyecto empresarial. Si el Cabildo retirara el Interés Insular, el proyecto sería inviable”, reiteraron.