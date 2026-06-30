Bermúdez se pronuncia sobre el Monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife: “El Ayuntamiento cumplirá con lo que dicta la ley”

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de sus servicios jurídicos y administrativos, está analizando la resolución dada hoy a conocer por el Ministerio de Memoria Democrática, presidido por Ángel Víctor Torres, en el que se incluye al Monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife, también conocido como Monumento del Ángel o Monumento a Franco, en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.
La resolución determina, además, su retirada del espacio público en un periodo de seis meses.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, apunta que “nuestros técnicos están estudiando las posibles consecuencias que para Santa Cruz va a tener esta decisión, que se ha dado a conocer hoy por la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática”.
Bermúdez reitera que, en cualquier caso, “este Ayuntamiento cumplirá con lo que dicta la ley, tal y como está escrita, tanto en lo que se refiere a la Ley de Memoria Democrática de carácter estatal, como a la Ley Canaria de Memoria Democrática”.
“Necesitamos analizar todas las vertientes”
El regidor municipal apunta que “necesitamos analizar todas las vertientes que esta decisión implica para los chicharreras y chicharreros, ya que el ministerio que preside Torres toma decisiones que tienen consecuencias que debemos asumir otras administraciones, dejando en nuestras manos cuestiones como la de asumir el coste de esa decisión o las posibles repercusiones legales de la misma, algo que, insisto debemos estudiar en profundidad”.