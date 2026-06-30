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Bermúdez se pronuncia sobre el Monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife: “El Ayuntamiento cumplirá con lo que dicta la ley”

Los servicios jurídicos y administrativos del Consistorio analizan la resolución que incluye al como Monumento a Franco en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática
Vista general del Monumento a la Victoria, también conocido como Monumento a Franco, en Santa Cruz de Tenerife
Monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife, incluido por Memoria Democrática en el Catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática. | Sergio Méndez
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El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de sus servicios jurídicos y administrativos, está analizando la resolución dada hoy a conocer por el Ministerio de Memoria Democrática, presidido por Ángel Víctor Torres, en el que se incluye al Monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife, también conocido como Monumento del Ángel o Monumento a Franco, en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.

La resolución determina, además, su retirada del espacio público en un periodo de seis meses.

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El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, apunta que “nuestros técnicos están estudiando las posibles consecuencias que para Santa Cruz va a tener esta decisión, que se ha dado a conocer hoy por la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática”. 

Bermúdez reitera que, en cualquier caso, “este Ayuntamiento cumplirá con lo que dicta la ley, tal y como está escrita, tanto en lo que se refiere a la Ley de Memoria Democrática de carácter estatal, como a la Ley Canaria de Memoria Democrática”.

“Necesitamos analizar todas las vertientes”

El regidor municipal apunta que “necesitamos analizar todas las vertientes que esta decisión implica para los chicharreras y chicharreros, ya que el ministerio que preside Torres toma decisiones que tienen consecuencias que debemos asumir otras administraciones, dejando en nuestras manos cuestiones como la de asumir el coste de esa decisión o las posibles repercusiones legales de la misma, algo que, insisto debemos estudiar en profundidad”.

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