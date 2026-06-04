Giro de última hora en los planes de Zarzuela: Felipe VI viajará a Tenerife para despedir al papa

El rey Felipe VI despedirá al papa León XIV en el aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna el próximo viernes 12 de junio, al término de su visita oficial a España. Aunque inicialmente la Casa del Rey había informado de que sería la reina Sofía quien se desplazaría a Canarias para la ceremonia de despedida, prevista para las 14:30 horas, fuentes de Zarzuela confirmaron este jueves que será el jefe del Estado quien acuda a Tenerife, ya que desea despedir personalmente al pontífice.
Esta variación modifica la agenda institucional y convierte este acto en la única actividad del programa con presencia de la Familia Real en Canarias. El viaje del pontífice comenzará en Madrid este sábado 6 de junio y contempla una ruta que también le llevará a Barcelona y Gran Canaria antes de recalar en Tenerife.
Agenda de la Familia Real con el Pontífice
El programa de encuentros entre los miembros de la Familia Real y León XIV se iniciará a las 10:30 horas del sábado, cuando los reyes Felipe VI y Letizia reciban al Papa en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, un recibimiento al que también está previsto que asista el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Posteriormente, a las 11:30 horas, los monarcas y sus hijas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, mantendrán un encuentro en el Palacio Real antes de la recepción oficial con las autoridades y el cuerpo diplomático.
El domingo 7 de junio, los Reyes y sus hijas asistirán a la misa en la plaza de Cibeles. El lunes 8 de junio, la reina Sofía asistirá en solitario a la oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral madrileña. Finalmente, el miércoles 10 de junio, los Reyes se trasladarán a Barcelona para asistir a la misa en la Basílica de la Sagrada Familia.
Por otra parte, la agenda institucional del Gobierno español incluye la participación del presidente Pedro Sánchez, quien acompañará al papa León XIV el 11 de junio en Gran Canaria, concretamente en un encuentro con migrantes, trabajadores y voluntarios en el puerto de Arguineguín.
Acto sobre inmigración en La Laguna
Antes de su despedida formal en el aeropuerto tinerfeño, la Plaza del Cristo de La Laguna acogerá a las 10:10 horas del viernes 12 de junio un encuentro sobre inmigración, acogida e integración. El acto comenzará con la bienvenida del obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, y contará con las intervenciones de Darwin Rivas, sacerdote y delegado de Cáritas en El Hierro, y de dos personas migrantes: Mbacke Ndiaye, joven senegalés de la Fundación ‘El Buen Samaritano’, y Thalia Johana, ciudadana colombiana vinculada a Cáritas.
Thalia Johana, quien reside en Tenerife y logró estabilidad laboral como cuidadora tras pasar por el proyecto habitacional ‘Ciprés’ de Cáritas, participa actualmente como voluntaria en el proyecto ‘Construyendo Comunidad’. En el encuentro también participará Khalid Allad, acompañado por la Fundación Don Bosco Salesianos.
El evento en La Laguna incluirá una actuación musical con raíces culturales africanas y el momento central será el discurso del papa León XIV, cuyo mensaje estará dirigido a las personas que han vivido procesos migratorios, a las entidades de acogida y a la sociedad canaria. Tras este acto, el Pontífice se trasladará al aeropuerto de Tenerife Norte para finalizar su viaje con la recepción oficial del rey Felipe VI.