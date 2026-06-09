La alerta de un amigo y la rápida reacción de la policía evitan una tragedia en Puerto de la Cruz: tenía un grave corte en el cuello

Agentes de la Policía Nacional han salvado la vida de un hombre en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz tras una rápida y coordinada intervención en su domicilio. Los policías, que realizaban labores habituales de patrullaje, tuvieron que derribar la puerta de la vivienda para acceder al interior y practicar maniobras de primeros auxilios de extrema urgencia a la víctima.
Los hechos se desencadenaron cuando un ciudadano solicitó auxilio a una patrulla en la vía pública. Este testigo manifestó a los agentes que un amigo suyo le había enviado un mensaje de despedida a su teléfono móvil. Dicha comunicación de texto iba acompañada de una fotografía en la que el afectado aparecía tendido en el suelo y ensangrentado.
Entrada de urgencia en el domicilio
Ante la gravedad y el riesgo evidente de la situación descrita, los agentes de la Policía Nacional se desplazaron de forma inmediata hasta la dirección del inmueble. Al llegar a las dependencias de la vivienda y llamar a la puerta, los actuantes escucharon quejidos y peticiones de auxilio procedentes del interior.
Con el fin de evitar un desenlace fatal, los funcionarios policiales decidieron forzar el acceso a la propiedad mediante el derribo de la puerta de entrada. Una vez dentro de las estancias, los policías localizaron al hombre tendido en el suelo de la vivienda. El varón presentaba una profunda herida inciso-contusa en la zona del cuello, presuntamente autoinfligida con la utilización de un arma blanca.
Control de hemorragia
De manera inmediata, los componentes de la patrulla aplicaron las correspondientes técnicas de control de hemorragias y primeros auxilios. El despliegue de estas maniobras de contención en el mismo lugar de los hechos resultó determinante para frenar la pérdida masiva de sangre y mantener las constantes vitales del herido hasta la llegada de la asistencia médica profesional, que ya había sido alertada.
A la llegada de las dotaciones sanitarias al inmueble de Puerto de la Cruz, el paciente ya presentaba una sintomatología compatible con un cuadro de shock hipovolémico, así como un avanzado estado de hipotermia debido a la cantidad de sangre perdida en el proceso.
El trabajo conjunto y la estabilización inicial llevada a cabo por los agentes de la Policía Nacional y los técnicos sanitarios permitieron asegurar al afectado. Seguidamente, el herido fue evacuado en una ambulancia con destino al Hospital Universitario de Canarias (HUC), centro hospitalario de referencia donde ingresó de urgencia para ser intervenido quirúrgicamente por los equipos médicos del complejo.