Logran salvar la vida a un hombre que quedó inconsciente en plena calle en Canarias

Un hombre de 63 años ha sido evacuado en estado grave al Hospital Doctor José Molina Orosa tras ser recuperado de una parada cardiorrespiratoria por el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) en el municipio de Teguise, en la isla de Lanzarote.
El incidente se registró en la Avenida del Mar del citado municipio costero. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se comunicaba que un varón se encontraba inconsciente y requería asistencia sanitaria urgente e inmediata en la vía pública.
El centro de coordinación activó de forma inmediata los recursos de emergencia necesarios para atender la situación. Al lugar del suceso se desplazaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC): una unidad de soporte vital básico y una ambulancia medicalizada, además de patrullas de la Guardia Civil.
A su llegada al punto exacto de la Avenida del Mar, el personal sanitario del SUC constató que el paciente presentaba una parada cardiorrespiratoria activa. De forma inmediata, los profesionales médicos iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar correspondientes.
Tras la intervención y la aplicación de los protocolos médicos establecidos, el equipo de urgencias logró estabilizar al afectado. Una vez completada la maniobra de recuperación, el varón fue introducido en la ambulancia medicalizada para proceder a su evacuación.
El paciente fue trasladado con pronóstico grave hacia el centro hospitalario de referencia de la isla de Lanzarote, el Hospital Doctor José Molina Orosa, donde quedó ingresado bajo supervisión de los especialistas médicos de guardia.
Por su parte, los agentes de la Guardia Civil personados en el lugar del incidente se encargaron de asegurar la zona para permitir el correcto trabajo de los recursos sanitarios e instruyeron las diligencias correspondientes en torno al suceso.