Samira Marrero, farmacéutica, habla claro tras triplicarse los melanomas en Tenerife: “Están asociados a quemaduras, no hay más”

La salud de la piel en el Archipiélago ha encendido todas las alarmas sanitarias tras revelarse un dato sumamente preocupante. Las tasas de diagnóstico de melanoma, el tipo de cáncer de piel más agresivo, se han triplicado en el sur de Tenerife durante el último trimestre del año. Así lo ha confirmado la conocida farmacéutica y divulgadora canaria Samira Marrero (popular en redes sociales bajo el pseudónimo de @dermoboticaria) durante una entrevista concedida a La Radio Canaria.
Marrero ha hecho un llamamiento urgente a la población para apelar a la responsabilidad individual en las Islas: “¿Hay que tomar conciencia? Sí. ¿Se diagnostica más o los dermatólogos diagnostican más porque hay más detección precoz? También. Pero creo que tenemos que seguir haciendo muchas cosas”.
A pesar de que las campañas de prevención y el excelente trabajo de los profesionales médicos en el Archipiélago permiten detectar a tiempo más enfermedades que antes, la alta radiación solar que reciben las zonas turísticas del sur de la Isla continúa pasando factura a residentes y visitantes.
El peligroso avance del negacionismo de la crema solar
El incremento de una enfermedad tan grave coincide temporalmente con un fenómeno que preocupa, y mucho, a la comunidad científica: el auge de discursos negacionistas en redes sociales que atacan el uso de los protectores solares.
Esta corriente pseudocientífica ha vuelto al foco de la polémica tras las recientes declaraciones del futbolista del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, quien defendió públicamente que el uso de la crema solar no está ligado a la posibilidad de sufrir cáncer de piel, argumentando que el sol no es el culpable de la enfermedad.
Al ser preguntada por el impacto que este tipo de mensajes genera en un público joven que se nutre exclusivamente de plataformas como TikTok o Instagram, la respuesta de Samira Marrero ha sido demoledora: “Pues nos deja muertos”.
“Justo a los poquitos días fue el Congreso de Dermatología aquí en Canarias y todos los dermatólogos hicieron diferentes tipos de contenidos en redes y me parecieron interesantísimos precisamente por eso, porque la evidencia ya lo dice: el cáncer de piel tipo melanoma está asociado a la quemadura solar. No hay más”, sentenció con firmeza la divulgadora en los micrófonos de la radio pública.
La ciencia frente al sensacionalismo de los ‘influencers’
La comunidad médica insiste en que no existe debate científico posible en este campo. Las quemaduras solares acumuladas, especialmente durante la infancia y la juventud, dañan el ADN de las células de la piel de forma irreversible, multiplicando las papeletas para desarrollar un tumor maligno años después.
Los expertos admiten la dificultad de competir contra el algoritmo de las redes sociales y el altavoz que poseen ciertas figuras públicas. “¿Qué podemos hacer? Pues seguir remando, pero es verdad que muchas veces se hace caso a este tipo de sensacionalismo”, lamentó Marrero.
Ante este panorama en el sur de Tenerife, los especialistas recuerdan la regla de oro para disfrutar del clima canario de forma segura: evitar la exposición en las horas centrales del día, utilizar sombreros y gafas de sol, y aplicar un protector solar de amplio espectro (SPF 50) cada dos horas, ignorando los bulos que circulan por internet y que ponen en serio riesgo la salud pública.