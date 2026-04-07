Los cánceres de piel se triplican en el sur de Tenerife en solo 8 años

El sol forma parte del día a día de los canarios. Esta exposición continua, en un territorio con uno de los índices de radiación ultravioleta más elevados de España y Europa durante gran parte del año, explica en gran medida un hecho alarmante: el Archipiélago tiene una de las tasas de incidencia de cáncer de piel más altas de España, una enfermedad que se ha duplicado en la Comunidad desde 2015. La afectación es particularmente elevada en zonas como el sur de Tenerife, donde el aumento de casos ha sido de aproximadamente un 208% entre 2014 y 2022.
Estos datos fueron puestos sobre la mesa durante la III Campaña Insular del Cáncer de Piel del Cabildo de Tenerife, celebrada ayer, en la que autoridades y entidades manifestaron su preocupación ante una enfermedad que representa, considerando todos sus tipos, “el cáncer más frecuente del ser humano”, según explicó Ricardo Fernández de Misa, presidente de la Academia Nacional de Dermatología y Venereología.
Fernández de Misa destacó que el melanoma, “el tipo más conocido y agresivo”, supone solo el 4% de los casos. La mayoría corresponden al carcinoma basocelular (70%) y al carcinoma escamoso (20%), mientras que los tipos raros constituyen apenas el 1%. Subrayó además que, si se detecta a tiempo, “el 95% de los pacientes se cura”.
Aunque “el sol es imprescindible para la vida”, su exceso “puede tener efectos secundarios”, por lo que todos los presentes enfatizaron la importancia de la protección. Datos como los aportados por la Academia Nacional de Dermatología y Venereología, según los cuales tan solo en 2022 se diagnosticaron unos 4.250 casos de cáncer de piel en el sur de Tenerife, reflejan una idea central: “En Canarias, proteger la piel no es una opción, es una necesidad”, afirmó Natalia Rodríguez, presidenta del Colegio de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife.
Rodríguez indicó que en las Islas el riesgo principal es la exposición solar acumulada desde edades tempranas, vinculada no solo al ocio, sino también a actividades profesionales al aire libre. Pese a ello, todavía no se adoptan las precauciones necesarias: según el Colegio Oficial de Farmacéuticos, “solo el 22% de la población se aplica crema solar”.
Prevención
Una de las mayores herramientas para luchar contra esta enfermedad es la divulgación y la prevención. Es por ello que, con esta campaña, el Cabildo recorrerá los 31 municipios de la Isla desde el 9 de abril hasta el 5 de noviembre, con carpas itinerantes que involucrarán a farmacéuticos, enfermeros, dermatólogos y médicos de atención primaria para ofrecer evaluaciones y diagnósticos precoces.
“Iniciativas como esta nos permiten avanzar en educación y también en la detección temprana de la enfermedad, porque el cáncer de piel puede prevenirse”, recalcó la presidenta, Rosa Dávila. Asimismo, el consejero de Educación para la Prevención, Juan Manuel Acosta, subrayó que “la educación es la herramienta más poderosa para prevenir el cáncer de piel”.