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Encuentran escondidos en un jardín de Santa Cruz de Tenerife cinco bolsos de lujo robados valorados en casi 10.000 euros

La colaboración de un vigilante de seguridad fue determinante en este hallazgo
Encuentran escondidos en un jardín de Santa Cruz de Tenerife cinco bolsos de lujo robados valorados en casi 10.000 euros
Encuentran escondidos en un jardín de Santa Cruz de Tenerife cinco bolsos de lujo robados valorados en casi 10.000 euros. | DA
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Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife recuperaron, el pasado miércoles, un total de cinco bolsos de reconocidas marcas que, al parecer, habían sido sustraídos el día anterior en una tienda de artículos de lujo de la capital tinerfeña.

El valor de los efectos recuperados asciende a 9.750 euros y ya existían diligencias abiertas por este caso tras el citado robo en el establecimiento comercial.

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Los policías locales realizaban sus labores habituales cuando se les informó de la aparición, en una zona ajardinada de la ciudad, de una bolsa allí escondida. Este aviso fue realizado por un vigilante de seguridad de una empresa privada. En el interior de la bolsa estaban los citados bolsos, los dispositivos antirrobos violentados y una gorra deportiva.

Todos estos efectos fueron trasladados al departamento de Objetos Perdidos de la Policía santacrucera para su revisión, detectando que estaban nuevos, sin estrenar e incluso con el etiquetaje de una tienda.

Puestos en contacto con los encargados del establecimiento y con la Policía Nacional se confirmó que, durante la madrugada anterior, se había producido un robo con fuerza en la citada tienda.

Los responsables del establecimiento reconocieron los bolsos y adjuntaron el inventario donde estaba reflejada su descripción, aportando todo ello a las diligencias de investigación abiertas, y la posterior denuncia de este delito de robo con fuerza.

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