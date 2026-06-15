El refugio secreto de Sara Carbonero en Lanzarote: 3 lugares mágicos para perderse

La presencia de Sara Carbonero en Lanzarote ha vuelto a poner las miradas en la Isla. La conocida periodista toledana ha elegido nuevamente el Archipiélago canario como su destino predilecto para desconectar de la rutina y disfrutar de unos días de descanso inigualables. A través de sus perfiles oficiales en las redes sociales, la comunicadora ha dejado constancia de su profundo idilio con la isla conejera, un territorio que visita con una asombrosa asiduidad y donde encuentra la paz necesaria rodeada de sus seres más queridos.
En esta última escapada, los movimientos de la periodista no han pasado desapercibidos para los residentes locales. Lejos de buscar un aislamiento total en complejos turísticos exclusivos, se la ha podido ver completamente integrada en el día a día de la sociedad insular. Uno de los momentos más comentados de sus vacaciones tuvo lugar en el municipio de San Bartolomé, donde acudió como una espectadora más para presenciar y animar de forma efusiva en un partido de fútbol en el que jugaba su hijo.
Los lugares clave de Sara Carbonero en Lanzarote
La ruta de la presentadora por la geografía lanzaroteña ha combinado a la perfección el turismo familiar, la gastronomía local y los paisajes singulares que ofrece la isla de los volcanes. Una de las paradas obligatorias para la comunicadora y su grupo de amigas ha sido el emblemático paisaje protegido de La Geria. En esta singular zona vitivinícola, famosa mundialmente por sus hoyos excavados en ceniza volcánica para proteger las vides del viento, disfrutaron de una jornada de catas de los mejores vinos amparados por la Denominación de Origen de la isla.
Además del turismo enológico, la costa sureña también formó parte fundamental de su agenda de descanso. Se vio a la periodista pasear de forma relajada por la conocida playa de Los Pocillos, una de las zonas de arena dorada y aguas tranquilas más visitadas del núcleo turístico de Puerto del Carmen, en el municipio de Tías. Este arenal es uno de los espacios favoritos de los visitantes que buscan largas caminatas junto al mar sin las aglomeraciones de otros puntos del litoral peninsular.
El refugio canario de la periodista junto a Isabel Jiménez
Los viajes de la presentadora a esta zona de Canarias no son una novedad de esta temporada. De hecho, la periodista mantiene un vínculo tan estrecho con el entorno que suele arrastrar consigo a grandes amistades de la profesión de los medios de comunicación. Su compañera de informativos y comadre, Isabel Jiménez, es una de las habituales en estos viajes de desconexión. Ambas compartieron vivencias en el territorio insular durante las pasadas festividades navideñas, consolidando la isla como el santuario oficial del grupo de amigas.
La repetición de este destino demuestra que las bondades climatológicas y la discreción que ofrece el territorio canario son los mayores atractivos para las celebridades nacionales que buscan escapar de la presión mediática de las grandes capitales. El turismo de famosos en Canarias sigue al alza gracias a estas visitas desinteresadas que sirven como un escaparate promocional incalculable en las plataformas digitales.
El recuerdo de su paso por el Hospital José Molina Orosa
Sin embargo, no todas las vivencias de la comunicadora en tierras insulares han estado ligadas exclusivamente al ocio y la tranquilidad. Este reciente viaje ha supuesto un reencuentro cargado de emociones, ya que se produce meses después del bache de salud que sufrió a principios de año en este mismo territorio. Durante sus vacaciones del pasado mes de enero, tuvo que ser ingresada de urgencia en el Hospital Doctor José Molina Orosa, el centro hospitalario de referencia situado en la capital, Arrecife.
Aquella situación médica encendió de inmediato todas las alarmas en los medios de comunicación de ámbito nacional. La presentadora acudió a las instalaciones sanitarias de urgencia tras experimentar un cuadro de dolor abdominal agudo y muy fuerte. Por fortuna, el equipo médico descartó rápidamente cualquier tipo de relación o recaída con el cáncer de ovario que le había sido diagnosticado en el año 2019. Tras unos días de reposo y evolución favorable en las dependencias del centro público lanzaroteño, recibió el alta médica para regresar a su domicilio. Su vuelta actual demuestra que aquel susto hospitalario está completamente superado y que su amor por la isla permanece intacto.