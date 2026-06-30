El IGN registra un terremoto de 3,9 entre Gran Canaria y Fuerteventura: todos los lugares donde se ha sentido

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en la madrugada de este martes, 30 de junio, un terremoto de magnitud 3,9 en el canal marítimo que separa las islas de Gran Canaria y Fuerteventura.
El movimiento, localizado a una profundidad de 16 kilómetros en pleno océano Atlántico, se produjo a las 02:31 horas (hora local canaria) y despertó a los vecinos de decenas de localidades debido a su intensidad, clasificada como de nivel III.
Dónde se ha sentido el terremoto en Gran Canaria
El seísmo ha sido percibido con una intensidad máxima de nivel III (un temblor débil, pero claramente perceptible por personas en el interior de edificios) en varios municipios de Gran Canaria.
Los reportes oficiales del IGN detallan que se notó con especial claridad en Ingenio, así como en numerosos núcleos de Telde como Las Huesas, Las Remudas y el Lomo de la Herradura. También se registró esta misma intensidad en Los Corralillos, en el municipio de Agüimes.
Con una intensidad situada entre los niveles II y III, el temblor se dejó sentir en puntos de Santa Brígida (Bandama, Los Alvarados y Los Lentiscos) y en populosos barrios de Las Palmas de Gran Canaria, entre los que figuran Tamaraceite, San Lorenzo, Tafira Baja, El Román y la zona capitalina de Jinámar.
El movimiento también alcanzó menor intensidad (nivel II) en áreas más distantes como La Aldea de San Nicolás, Vega de San Mateo, Valsequillo o Cercados de Espino, en San Bartolomé de Tirajana.
El seísmo alcanza también a Fuerteventura
Aunque el epicentro se situó en el mar, más próximo a la vertiente oriental de Gran Canaria, las ondas sísmicas cruzaron el canal y llegaron a percibirse en Fuerteventura.
El IGN ha incluido en su mapa de intensidad macrosísmica varios avisos de nivel I-II (apenas perceptible en condiciones muy específicas) en el municipio de Antigua (incluyendo los núcleos de Agua de Bueyes y Valles de Ortega), en Tiscamanita (Tuineje) y en la localidad de Toto, situada en el municipio de Pájara.
A pesar de la cantidad de poblaciones que han notificado el movimiento a los servicios del IGN, no se han reportado daños materiales ni personales en ninguna de las dos Islas.