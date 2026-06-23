Torres recuerda al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que “no caben obras que exalten la dictadura”

El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, lanzó ayer un mensaje directo al Ayuntamiento de Santa Cruz respecto al monumento a la Victoria, conocido como monumento a Franco, y cuyo titular es el Consistorio. “En un país que presume de libertad y de democracia no caben monumentos que exalten la dictadura”, señaló Torres.
El ministro respondió así al primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, quien, en recientes declaraciones a DIARIO DE AVISOS, se mostró contrario a retirar la escultura, ubicada en la avenida Francisco La Roche con la Rambla, y pidió resignificarla tras conocerse la decisión del Gobierno de Canarias de no declararla como Bien de Interés Cultural (BIC).
Torres dijo que la resignificación de obras o monumentos históricos es una “decisión técnica y no política. Esto ocurre cuando hay valores de interés cultural, arquitectónico u de otra índole y, por lo que ya hemos podido conocer, no los tiene esa escultura”, añadió.
El ministro, en declaraciones a Radio Marca, señaló que dicha obra fue realizada “por un escultor represaliado, Juan de Ávalos, y representa a Franco, a la dictadura y tiene símbolos franquistas. Si tiene que ser o no resignificada no es una decisión política”, respondió en alusión al portavoz municipal del PP.
Torres apuntó a que el Consejo de Patrimonio de Canarias rechazó declarar como BIC la obra y, además, así se han manifestado colectivos colegiados en Canarias, cuyas propuestas se elevarán a los órganos correspondientes y con representación política y avanzó que existe una comisión estatal de prestigio que está culminado un trabajo que “muy pronto” dará su respuesta al respecto.
Por su parte, Carlos Tarife replicó que “me sorprende que Pedro Sánchez nombrase a Torres como ministro de Memoria Democrática, cuando ha sido al único presidente autonómico al que la Justicia tumbó el catálogo de vestigios franquistas, que en vez de ser regional lo hizo solo para Santa Cruz”.
“Lo que pido es sentido común y que se dé la facultad a los ayuntamientos, a través de sus técnicos, de resignificar determinados elementos. No solo hablo de la escultura de Ávalos, sino también de la torre de la plaza de España, de los leones del puente Serrador e incluso de García Escámez. ¿Se va a gastar dinero público en derribarlos en vez de poder destinarlo a vivienda pública o empleo?”.
Tarife subrayó que “se hace necesario una reflexión a nivel nacional para ver las opciones de los ayuntamientos a la hora de cumplir con una ley que no da herramientas oportunas al respecto para, precisamente, no despilfarrar dinero público. Una cosa es quitar honores a los que transitaron de manera cruel en la dictadura, lo que Santa Cruz ha hecho, y otra es gastar el dinero en quitar símbolos de la ciudad”.
“El PP es el único con un proyecto para el futuro de la fuente”
El primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, recordó ayer que el PP, a través de Servicios Públicos, es el “único partido” que ha redactado un proyecto para rehabilitar la fuente donde se ubica el monumento a Franco. “Hay dos actuaciones previstas, con o sin escultura, pero hasta el debate técnico no se puede hacer nada”.