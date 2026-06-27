El uso del transporte público en Anaga se dispara un 59% en los últimos tres años

El número de usuarios del transporte público en el Parque Rural de Anaga ha aumentado un 59% en los últimos tres años, al sumar el año pasado más de 478.000 pasajeros, frente a los 300.000 registrados al inicio de 2023. Así lo ha informado este sábado el Cabildo de Tenerife, que vincula este incremento a la estrategia para reducir el impacto del vehículo privado en este espacio protegido.
La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, ha detallado en un comunicado que este crecimiento refleja un cambio progresivo en la forma de acceder a este enclave natural de Tenerife. García ha valorado la apuesta del Cabildo insular, junto con los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, para reforzar la red de guaguas que presta servicio en el macizo.
Mayor oferta de plazas y kilómetros recorridos
El refuerzo de las líneas regulares se traduce en un incremento de la capacidad y los trayectos en el Archipiélago:
- Plazas ofertadas: El número de asientos disponibles ha pasado de 1,3 millones a 1,8 millones en los últimos tres años, lo que supone un crecimiento de la capacidad del 38%.
- Kilómetros recorridos: El servicio ha aumentado sus rutas un 18%, pasando de los 555.000 kilómetros que se registraban a principios de 2023 a los 651.000 del año pasado.
Asimismo, el Cabildo de Tenerife, a través del área de Medio Natural, ha destinado más de 16,2 millones de euros desde 2023 a actuaciones relacionadas con la movilidad, conservación de infraestructuras, mejora de carreteras, seguridad vial, acondicionamiento de pistas y senderos, digitalización y protección del entorno de la Isla. Solo durante este año 2026, la corporación ejecuta actuaciones por valor de 1,8 millones de euros para conservar y mejorar la seguridad vial en la red insular de carreteras de Anaga mediante la rehabilitación del firme, estabilización de taludes y renovación de señalización.
Una estrategia con 24 medidas contra el coche privado
García se ha referido también a la Etrategia de Movilidad Sostenible del Parque Rural de Anaga, una hoja de ruta que el Cabildo ha trasladado a las asociaciones vecinales para enriquecerla con sus aportaciones antes de su aprobación definitiva. La propuesta recoge 24 medidas y 68 actuaciones específicas encaminadas a ordenar los accesos al parque y reducir la presión del vehículo privado sobre este espacio protegido. El documento permanece abierto a la participación, el diálogo y el consenso ciudadano.
Las actuaciones se estructuran en ocho líneas estratégicas que abarcan la ordenación del vehículo privado, la gestión del aparcamiento, el control de la capacidad, la movilidad activa, la digitalización y el transporte público regular. Una vez concluido el proceso participativo y aprobado el documento definitivo, el Cabildo constituirá la Mesa de Movilidad de la Reserva de la Biosfera de Anaga para coordinar a las administraciones y evaluar la implantación de estas medidas.