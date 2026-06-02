Denuncian trato “vejatorio” en una formación para la nueva Unipol de Santa Cruz de Tenerife

El sindicato CSIF en la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha presentado una denuncia en el Ayuntamiento capitalino respecto a un curso de formación “de carácter selectivo y excluyente” para el acceso y permanencia de los 80 agentes voluntarios para la Unidad de Intervención Policial (Unipol).
El delegado sindical, Jesús Illada, señala que esta actuación “puede ser constitutiva de nulidad, al vulnerar derechos fundamentales e infringir la normativa de función pública, negociación colectiva, prevención de riesgos laborales e igualdad efectiva entre mujeres y hombres”.
Illada afirma que “el acuerdo en la mesa de negociación relativo a la reorganización y funcionamiento de la Unipol no contemplaba la obligación de superar un curso como requisito de acceso, sino la antigüedad y los cursos homologados. Por ello, esta decisión modifica unilateralmente el pacto alcanzado para el acceso a destinos específicos”.
Asimismo, el CSIF asegura que varios participantes del curso se han quejado de “presuntas prácticas degradantes, humillantes, vejatorias y discriminatorias por razón de género, durante la impartición del curso, donde se ha obligado a mujeres policías a fregar, lo que no tiene ninguna finalidad pedagógica”.
Por ello, pide al Ayuntamiento que “declare la nulidad inmediata de la formación, suspenda cautelarmente cualquier efecto de la misma en los seleccionados e incoe una investigación interna sobre conductas discriminatorias en el curso”.