Confirmado: el tren no irá bajo tierra a su paso por el aeropuerto Tenerife Sur

El Cabildo de Tenerife y Aena firmarán próximamente el convenio por el que se fijará el trazado del paso del tren del sur por el Aeropuerto Tenerife Sur así como el abordaje de la llegada del tranvía a Tenerife Norte. La institución insular y la empresa pública estatal celebran hoy la reunión técnica antes de rubricar el acuerdo.
Así lo ha informado en rueda de prensa por acuerdos de consejo de gobierno la presidenta insular, Rosa Dávila, que ha avanzado que ya se ha concretado cómo será el trazado del tren del sur, que ya figura dentro del proyecto de ampliación y la renovación de Aena, un recorrido que se definirá a faz, descartando así el soterramiento a su paso.
En paralelo, ha informado Dávila, la primera reunión de seguimiento del protocolo para el desarrollo de proyectos ferroviarios en Tenerife se celebrará el próximo viernes en Presidencia del Gobierno. Al encuentro asiste la secretaria general del Ministerio de Transportes, el consejero de Carreteras y la consejera de Movilidad.
CONSEJO DE GOBIERNO
Tras el Consejo de Gobierno, el Cabildo de Tenerife ha sacado a exposición pública el proyecto de carril Bus-VAO inteligente de la autopista del norte (TF-5) entre Santa Cruz y Los Rodeos, una actuación que prevé reducir un 50% los tiempos de viaje en sentido ascendente, y un 21% en sentido decreciente.
Con una inversión de 6,2 millones de euros, el proyecto contempla la habilitación de un carril Bus-VAO inteligente de aproximadamente 9,7 kilómetros, desde el punto kilométrico 2+500 hasta el 12+200 de la TF-5, en ambos sentidos de circulación. El sistema permitirá reservar el carril izquierdo durante las horas punta para guaguas, taxis, motocicletas y vehículos con dos o más ocupantes.
La actuación incorpora Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) que permitirán gestionar de forma dinámica el funcionamiento del carril reservado. Entre los elementos previstos figuran paneles de mensaje variable, cámaras de monitorización, sistemas automáticos de control y balizas luminosas que informarán en tiempo real sobre las condiciones de uso del carril y reforzarán la seguridad vial.
PLAN DE MOVILIDAD EN EL TEIDE
También en Consejo de Gobierno, el Cabildo de Tenerife ha nombrado a Luis Gutiérrez Valido como director técnico del Programa de Movilidad Sostenible del Parque Nacional del Teide.
Luis Gutiérrez Valido asumirá la dirección técnica de un programa de carácter transversal que coordinará a distintas áreas del Cabildo como Medio Natural, Carreteras, Movilidad, Turismo y Planificación Territorial, con el objetivo de implantar una estrategia integral que permita regular y ordenar el acceso al Parque Nacional.
Entre sus principales funciones estará el diseño del sistema de movilidad sostenible del Teide, incluyendo la elaboración de estudios técnicos de tráfico, planificación de infraestructuras, regulación del tráfico motorizado, control de accesos, gestión de aparcamientos y coordinación de alternativas de transporte público.
También será responsable de definir el sistema de reservas y la política tarifaria vinculada al acceso y uso de las nuevas infraestructuras de movilidad.
El nuevo modelo de movilidad en el Parque Nacional contempla la implantación progresiva de garitas de acceso y control, sistemas de aparcamiento bajo reserva previa, y una red de guaguas lanzaderas y servicios circulares internos que permitan reducir la presión del vehículo privado y mejorar la movilidad dentro del parque.
REHABILITACIÓN DE LA TF-82
Además, entre otros asuntos aprobados en Consejo de Gobierno, se ha aprobado inicialmente el proyecto de rehabilitación de firme de la TF-82, entre los puntos kilométricos 7+380 al P.K. 16, entre El Tanque y Los Silos.
Con un presupuesto superior a 2,9 millones de euros y un plazo de ejecución de siete meses, la actuación tiene como objetivo mejorar el estado de conservación, la seguridad vial y la funcionalidad de esta vía estratégica de la isla, por la que transitan más de 11.000 vehículos cada día.
Tras esta aprobación inicial, el proyecto se someterá a un periodo de información pública de 20 días, durante el cual podrá ser consultado y se podrán presentar alegaciones.