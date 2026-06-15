Txus Vidorreta deja de ser entrenador de La Laguna Tenerife

Se confirma la noticia que el canarismo se resistía a escuchar. Txus Vidorreta ha anunciado de forma oficial esta mañana su salida del banquillo de La Laguna Tenerife, cerrando de manera definitiva la etapa más laureada, estable y brillante en la historia contemporánea de la entidad aurinegra. La decisión, hecha pública en rueda de prensa, marca el fin de un ciclo dorado en el Santiago Martín y abre un proceso de reconstrucción total en el club.
El desenlace de esta historia se produce después de que el equipo cayera eliminado con honores ante el Barça (76-85) en los playoffs de la Liga Endesa. En aquella última comparecencia pospartido, un visiblemente desgastado Vidorreta ya dejó entrever que el final de su trayecto en la isla estaba cerca, aludiendo a factores personales y al peso de la distancia. “Son muchos años en el Canarias, muchos meses desplazándonos y muchos años fuera de casa”, deslizó el preparador vizcaíno.
Vidorreta quiso poner en valor el tremendo esfuerzo de su plantilla durante una temporada extenuante, admitiendo con deportividad que la falta de frescura y de piernas en la segunda mitad del encuentro terminó condicionando el acierto frente a uno de los mejores planteles de toda Europa.
El bilbaíno se marchó con el orgullo intacto por el nivel de ilusión mantenido por sus jugadores, directiva y empleados, aunque con la espina clavada de no haber forzado un desenlace distinto en el Palau Blaugrana, donde consideró que su equipo mereció más suerte.
Con la confirmación de su marcha esta mañana, La Laguna Tenerife despide no solo a un entrenador, sino al gran arquitecto que consolidó al club en la superélite del baloncesto español y continental, logrando títulos y clasificaciones históricas que ya forman parte del patrimonio deportivo de la Isla.